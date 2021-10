Les crevettes sont faibles en calories, riches en protéines… Et le cholestérol ?

10/12/2021 à 9h30 CEST

Les crevettes, crevettes ou crevettes (comprises comme des crevettes) sont un nourriture saine et aussi riche que bon, quoique plus cher que bon marché.

Mais peut-être que dans cet article on trouve une justification en santé pour faire la dépense, au moins de temps en temps.

Et nous prévenons dès le départ que nous utiliserons le mot crevettes car c’est l’espèce la plus consommée dans notre pays, mais les données sanitaires sont communes à toutes ses espèces (crevettes et crevettes), et les quantités auxquelles nous nous référons sont-ils capables de se traduire par ce que nous aimons le plus.

Cela peut vous intéresser : Clés pour maintenir une alimentation saine si vous mangez au bureau

Les crevettes sont-elles bonnes pour la santé ?

La réalité est que les crevettes, les crevettes et les crevettes ont beaucoup à offrir.

Ils sont peu caloriques (environ 100 calories dans 15 crevettes). Ils sont une bonne source de protéines. Ils sont également extrêmement nutritifs, avec plus de 20 vitamines et minéraux, dont de l’iode, du calcium et du magnésium, et une portion fournit plus de 70 % de la dose de sélénium qu’un adulte devrait prendre chaque jour. Et c’est un oligo-élément qui aide à réduire l’inflammation et améliore la réponse immunitaire.

Pourquoi les crevettes ont-elles mauvaise réputation ?

Car malgré tous les bienfaits évoqués, certaines personnes attribuent à ce coquillage une teneur en cholestérol élevée et dangereuse.

D’autres craignent que les crevettes ne soient contaminées par des bactéries ou des métaux lourds courants dans la mer.

Et la réalité est qu’ils ont quelque chose. Surtout le cadmium.

Comme il explique Manuel Monino, deuxième vice-président du Conseil général des associations officielles de diététistes-nutritionnistes, « le cadmium est un métal lourd qui a un pouvoir cancérigène élevé et s’accumule dans les reins causant de graves problèmes rénaux, ainsi qu’une déminéralisation osseuse ».

Mais avec la quantité de crevettes, crevettes, crevettes ou même langoustines qu’une personne peut avoir chaque année, « les supporters qui mangent des crevettes et même se sucent la tête, peuvent continuer à en profiter ».

Une autre complication est que les crustacés étant l’un des principaux allergènes alimentaires, les crevettes, comme les autres, risquent de déclencher une réaction potentiellement mortelle chez certaines personnes.

Ont-ils beaucoup de cholestérol ?

Enfin pas grand chose. Une douzaine de crevettes ont moins de cholestérol qu’un œuf. Environ 175 mg. Et on pourrait dire qu’à l’exception des personnes particulièrement sensibles ou ayant un taux de cholestérol élevé, cette quantité peut parfaitement s’intégrer dans une alimentation saine.

Et si vous surveillez votre cholestérol, une astuce pratique :

Il est plus important de limiter votre consommation de viande rouge, de beurre, de fromage et d’autres aliments riches en graisses saturées que d’arrêter de manger des crevettes.

« Même les personnes qui prennent une pilule contre le cholestérol (une statine, par exemple) pourraient prendre des crevettes en quantités modérées », explique Lydia Bazzano, professeur de recherche en nutrition à l’Université de Tulane, dans un article du New York Times.

Connaître son origine

Contrairement à certains types de poissons tels que l’espadon ou le thon obèse (plus gros et similaire au thon rouge, mais beaucoup moins sain et savoureux), les crevettes ont une faible teneur en mercure, ce qui les rend sans danger pour les femmes enceintes, selon la Food and Drug Administration des États-Unis ( FDA).

Mais ils ne sont pas sans complications.

Il existe d’autres problèmes de sécurité possibles pour les crevettes, comme la contamination bactérienne, qui dépend fondamentalement de la manière et de l’endroit où elles sont élevées.

Et comme il n’est pas très facile de manger de bonnes crevettes de Galice, des crevettes de San Lúcar, des crevettes de Huelva ou des crevettes rouges de Jávea, il est facile que ce que nous mangeons vienne d’Asie du Sud-Est, qui est un grand exportateur de ces fruits de mer, gelé.

Mais dans ce cas, essayez d’acheter de la mer

cas de confiance. Et s’ils ont aussi un certificat qu’ils ont été « élevés & rdquor; de manière responsable et avoir la garantie de transparence et de traçabilité, vous collaborerez même avec l’environnement.

Attention aux surgelés

Nous parlons d’un coquillage très périssable, c’est-à-dire qu’il ne tient pas longtemps hors de l’eau avant de se gâter. Donc soit ça vient des côtes voisines, soit il vaut mieux les acheter surgelés.

Car les acheter décongelés comme s’ils étaient frais est une opération risquée pour votre santé. Et les déceptions arrivent peu, mais elles arrivent.

Bien entendu, la prudence recommande aussi de bien les décongeler, tant pour leur salubrité que pour leur goût. Et la chose recommandée est d’y aller doucement et de les déplacer du congélateur au réfrigérateur.

C’est la meilleure formule pour tous les aliments, car elle permet une décongélation en toute sécurité.

Mais si le taureau vous a attrapé et que vous devez les préparer en quelques minutes, le mieux est toujours le robinet d’eau chaude, en jet fin plutôt que gras.

Retirer la veine ?

Une autre recommandation intéressante et pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas tombés amoureux, est de retirer les veines avant la cuisson.

Les crevettes crues ont deux veines visibles, une le long du ventre de la queue et l’autre le long du dos.

La plupart des gens les mangent sans regarder, mais certains spécialistes recommandent, pour les grosses crevettes, enlever la veine qui longe l’arrière de la queue, car c’est celui qui contient le tube digestif.