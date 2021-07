Les crickets mettent fin à l’ère du graphique avec l’écho rock’n’roll

La présence des Crickets dans les charts américains des célibataires s’est techniquement terminée avant même la mort de leur star mon pote houx. Le nom du groupe figurait pour la dernière fois au crédit d’un tube américain en 1958, l’année précédant son décès. C’était sur le double face “Think It Over” et “Fool’s Paradise”.

Holly a perdu la vie dans le Crash d’avion de février 1959 qui a également revendiqué d’autres sommités du rock’n’roll Ritchie Valens et le Big Bopper. Mais au Royaume-Uni, la popularité des Crickets s’est poursuivie longtemps après. Le groupe a enregistré de nombreux singles outre-Atlantique dans les années 1960, dont le Top 5 « Don’t Ever Change » en 1962.

Un dossier de réponses poignant

Après trois 45 tours britanniques en 1963, la dernière apparition des Crickets est arrivée avec une nouvelle entrée le 2 juillet 1964. C’était un disque avec un facteur de nouveauté, en ce sens qu’il s’agissait d’un disque de réponse à un hit beaucoup plus ancien. Mais de manière plus poignante, cela faisait écho à leurs débuts rock’n’roll et faisait un clin d’œil à l’une des co-stars tragiques de Holly.

Le single de Liberty Records “(Ils l’appellent) La Bamba” était, comme le titre le suggérait, largement basé sur celui de Valens tube classique de 1958, “La Bamba.” C’était aussi un enregistrement avec quelques contributeurs notables. Le co-fondateur des Crickets, Jerry Allison, a chanté la voix principale, avec l’appui de Jerry Naylor et Buzz Cason. Le grand guitariste James Burton, de Ricky Nelson‘s hits et plus tard Elvis Presley, joué sur la session avec le grand batteur Earl Palmer. Et la partie piano était par un autre homme de session prolifique qui est devenu plus tard une star à part entière, nul autre que Léon Russell. Il a également fait l’arrangement.

“(Ils l’appellent) La Bamba” est entré dans le classement comme un autre favori américain au Royaume-Uni, Roy Orbison, a poursuivi son règne avec « C’est fini ». Le single des Crickets a culminé à la 21e place en août, enregistrant dix semaines impressionnantes dans le Top 50 de l’époque avant que leur nom ne disparaisse de la liste des singles pour la dernière fois.

