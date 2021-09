Les crimes contre les femmes ont diminué de 8,3% en 2020, le Rajasthan a enregistré le plus grand nombre de cas de viol: NCRB

in

NCRB Data 2020: Les crimes contre les femmes comprennent les cas de viol, de pudeur scandaleuse, de décès et de harcèlement liés à la dot, d’attaques à l’acide et d’enlèvement.

Les cas de crimes contre les femmes ont baissé de 8,3% en 2020 par rapport à 2019, même si près de 77 cas de viol ont été signalés en moyenne chaque jour à travers le pays, selon les données publiées par le National Crime Records Bureau.

Les données du NCRB, publiées mardi, montrent qu’un total de 371 503 cas de crimes contre les femmes à travers le pays l’année dernière, contre 405 326 en 2019 et 378 236 en 2018. Les crimes contre les femmes comprennent les cas de viol, d’outrage à la pudeur, de décès liés à la dot et de harcèlement. , attaques à l’acide et enlèvements.

La majorité des crimes contre les femmes en vertu de l’IPC ont été enregistrés sous « cruauté par le mari ou ses proches » (30 %) suivi par « agression contre une femme dans l’intention d’outrager sa pudeur » (23 %), « enlèvement et enlèvement de femmes » (16,8 % ) et « viol » (7,5 %).

Parmi les États et territoires de l’Union, l’Uttar Pradesh est en tête de liste avec un nombre maximal (49 385) de ces cas, suivi du Bengale occidental (36 439), du Rajasthan (34 535), du Maharashtra (31 954) et du Madhya Pradesh (25 640).

