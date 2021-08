La cyber-sécurité

Les crimes cryptographiques continuent de baisser, mais les piratages et les fraudes DeFi augmentent de plus de 2,7 fois : rapport CipherTrace

Plus des trois quarts du total des piratages de crypto-monnaie au cours des sept premiers mois de l’année se sont produits dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi), selon un rapport de la société de renseignement cryptographique CipherTrace.

Cela s’est produit alors que les crimes cryptographiques, en général, sont en baisse car en 2019, ils ont totalisé 4,5 milliards de dollars, puis sont tombés à 1,9 milliard de dollars l’année dernière, et maintenant cette année, à la fin du mois de juillet, ils sont encore tombés à 681 millions de dollars.

Alors que l’industrie de la cryptographie se développe, DeFi est au centre de l’attention qui n’a commencé à gagner du terrain que l’année dernière. De 600 millions de dollars en valeur totale verrouillée (TVL) au début de 2020, DeFi revendique actuellement 140 milliards de dollars en TVL.

La capitalisation boursière de DeFi est également passée à 113,7 milliards de dollars, contre 1,8 milliard de dollars début 2020, selon CoinGecko.

Ainsi, à mesure que le secteur DeFi se développe et mûrit, tout comme l’ensemble de l’industrie de la cryptographie, les escroqueries et les fraudes diminueront également ici.

Une majorité du volume DeFi capturé par les criminels est en fait liée à des agents extérieurs, car les piratages liés à DeFi représentent 361 millions de dollars, soit 76 % de tous les crimes liés à DeFi, les 24 % restants étant des tirages de tapis totalisant plus de 113 millions de dollars d’une année sur l’autre. Date.

Les piratages liés à DeFi totalisent 361 millions de dollars, soit une augmentation de 2,7 fois supérieure à celle de l’année dernière, tandis que la fraude DeFi a augmenté de plus de 2,8 fois cette année.

Selon le « Rapport sur la criminalité des crypto-monnaies et la lutte contre le blanchiment d’argent » de CipherTrace, la fraude liée à DeFi représentait 54 % des principales fraudes à la crypto-monnaie, contre seulement 3 % en 2020.

Mardi, un piratage sur la plate-forme DeFi Poly Network à lui seul a fini par drainer plus d’un demi-milliard de dollars (environ 600 millions de dollars).

