Les crimes de haine contre les catholiques se multiplient (mais la gauche ne veut pas en parler) .

Si vous avez été piégé dans un aéroport, incarcéré à l’étranger ou forcé de regarder CNN d’une autre manière au cours des dernières années, vous avez peut-être entendu dire que l’Amérique souffre d’une vague de « crimes haineux ».

Beaucoup de ces crimes haineux sont faux : des nœuds coulants qui se révèlent être des tirs de garage, des attaques à l’eau de Javel qui ont été mises en scène, des graffitis qui se sont avérés avoir été laissés par la supposée « victime » elle-même. Mais il y a de vrais crimes haineux qui ont lieu en Amérique, et la meilleure façon de dire qu’ils sont réels est que la presse n’en parle pas – ou n’en parle pas honnêtement. Mais bien que peu de gens le sachent, au cours des six dernières semaines seulement, l’Amérique a connu une vague de crimes haineux visant les catholiques aux États-Unis.

Dans le quartier de Bensonhurst à Brooklyn, un vandale a sauté la clôture entourant l’église St. Athanasius, a renversé un magnifique crucifix en bois, l’a brisé, puis, pour une raison quelconque, a brûlé un drapeau américain.

Dans le quartier voisin de Windsor Terrace, dans le paisible jardin d’un bâtiment administratif de l’église, une statue de l’enfant Jésus dans les bras de sa mère a été décapitée.

Une semaine avant cela, à San Diego, en Californie, trois des vitraux centenaires de l’église catholique du Sacré-Cœur ont été brisés, mais le vandale n’a pas été fait : une statue d’un saint Juan Diego agenouillé, le premier Américain indigène saint, a été décapité avec un extincteur volé et une dizaine d’autres vitres ont été brisées.

Un jour avant cela, de retour à Brooklyn, une statue du P. Jerzy Popiełuszko, un martyr polonais battu à mort en 1984 par les autorités communistes pour avoir osé défendre la liberté, a été peint à la bombe de messages anti-polonais et couvert de déchets. Ce n’était pas la première fois qu’il était attaqué : en 1990, un vandale avait peint à la bombe les noms de Staline et Lénine, deux bouchers de fidèles chrétiens.

Dans la nuit du 2 mai, à l’église St. Charles Borromeo de Waltham, Massachusetts, une statue du Christ a été décapitée dans le jardin de l’église.

La Ligue d’action catholique du Massachusetts a déclaré que lorsqu’elle a commencé à suivre les attaques anti-catholiques dans l’État de Bay il y a cinq ans, il y en avait environ une par an. Depuis, ils n’ont cessé d’augmenter. Au cours de la dernière année, il y a eu 15 attaques – juste dans le Massachusetts.

En mars, il y a eu des attaques à Boston, Fort Worth, Texas et Spokane, Washington. En février, à Youngstown, Ohio, Floyds Knobs, Indiana, Denver, Colorado et El Paso, Texas. En janvier, une statue de Notre-Dame de Guadalupe – la patronne des Amériques et une image très importante en particulier en Amérique latine – a été abattue six fois à l’église catholique Queen of Peace de Houston, il y a eu un graffiti et un incendie criminel sur une cathédrale de Tolède , Ohio et des messages marxistes vulgaires griffonnés sur St. Patrick’s à Manhattan. Au total, au cours de l’année écoulée, il y a eu au moins 67 attaques anti-catholiques dans tout le pays.

Le terme « crime haineux » est trop souvent utilisé de nos jours. Plus souvent qu’autrement, si vous entendez le terme « crime haineux », vous pouvez à juste titre supposer qu’il s’agit d’une fraude visant à attirer l’attention de la « victime » la plus bruyante de la pièce, qu’il s’agisse d’un étudiant à Harvard ou d’un acteur à Hollywood.

Alors pourquoi utiliser ce terme ? Parce que ce qui précède sont des crimes commis dans l’intention de semer la peur parmi les catholiques : pour nous faire savoir que l’Église n’est pas la bienvenue ici, pour nous faire savoir que le christianisme – dans son institution la plus ancienne et la plus visible – n’est pas le vous faire savoir que Dieu et la beauté et la moralité et la liberté et la dignité et les fidèles de Dieu sont une cible dans votre communauté.

Mais il ne s’agit pas seulement de vandalisme et de profanation gratuite : il y a une aura encore plus sombre émanant des salles du pouvoir de notre nation. En 2017, lorsque la future juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett a été nommée pour la première fois à la Cour d’appel, la sénatrice californienne Dianne Feinstein s’est plainte que «le dogme vit fort» en elle.

En 2019, le président Donald Trump a nommé Brian Buescher pour un siège à la cour fédérale. Buescher était, et est, un membre de l’organisation d’hommes catholiques les Chevaliers de Colomb, et de la sénatrice Mazie Hirono et de la sénatrice de l’époque. Kamala Harris, cela a fait de lui un extrémiste, importun dans la vie américaine.

Harris a parsemé Buescher de questions sur le groupe. Savait-il, a-t-elle demandé, que les Chevaliers de Colomb s’opposent à l’avortement ? Était-il au courant, a-t-elle demandé, que les Chevaliers de Colomb pensent que le mariage implique qu’un homme biologiquement de naissance soit lié à une femme biologiquement de naissance? A été. Il. Au courant. Que les Chevaliers de Colomb croient aux enseignements de l’Église catholique, inchangés depuis des millénaires ?

Selon Hirono, ces enseignements étaient des « positions extrêmes » indignes d’un juge fédéral. Vraisemblablement, cela signifie que tout catholique sincère est inapte à n’importe quel poste. Et dans ces nouveaux États-Unis que la gauche construit, c’est exactement le cas.

Il est particulièrement sinistre que cela se produise alors que de supposés catholiques occupent les plus hautes fonctions du pays. L’été dernier, une foule d’Antifa à San Francisco a arraché une statue de Saint Junipero Serra. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui se dit catholique, a ignoré l’incident. « J’essaie de sauver le monde du coronavirus », a-t-elle déclaré lorsqu’on l’a interrogée lors de la fête de Sainte-Serra sur les attaques contre la religion qu’elle prétend croire et dans le quartier qu’elle prétend représenter. Trois jours plus tard, une autre foule à Sacramento, en Californie, a renversé une autre statue de Serra.

Qui était Junipero Serra ? C’était un missionnaire qui, au XVIIIe siècle, a voyagé à pied de la Californie à Mexico pour plaider la cause des Indiens d’Amérique et protester contre les mauvais traitements infligés par les soldats espagnols. Ce fut un voyage périlleux qu’il a fait, aller-retour, pour aider un peuple en souffrance à qui il a consacré sa vie.

Pelosi le sait probablement. Revenez quelques années en arrière et voici une photo du président de la Chambre de l’époque, John Boehner, du représentant Steve Scalise et du pape François se reflétant devant une statue du Vatican en l’honneur de ce grand homme. Qui se tient juste à côté d’eux dans une profonde réflexion ? Le vice-président de l’époque, Joe Biden, et le chef de la minorité de l’époque, Nancy Pelosi.

2015 : Nancy Pelosi et Joe Biden regardent la statue de Saint Junípero Serra avec le pape François. 2020 : la statue de Saint Junípero Serra est démolie dans la ville natale de Pelosi et ils s’en moquent. pic.twitter.com/vmd9DSosf7 – Mark Bednar (@MarkBednar) 23 juin 2020

Mais maintenant, de retour au pouvoir, Pelosi est heureux de faire plaisir aux adolescents, aux hommes-enfants et aux fanatiques violents et anti-catholiques qui sont heureux de commettre des destructions ciblées et haineuses tout en affirmant que tout cela profite aux peuples autochtones éloignés qu’ils prétendent représenter. Ni elle ni le président actuel Biden ne sont des spectateurs malheureux – ils font partie des personnes les plus puissantes du monde.

Trump n’était pas catholique et n’a jamais vraiment prétendu être un homme pieux, mais lorsque les catholiques ont été attaqués, et lorsque l’église chrétienne en face de la Maison Blanche a été incendiée, il a parlé fort, il a tenu tête aux voyous masqués haineux , et il a autorisé l’exécution à faire de même.

Biden dit qu’il est catholique mais semble se soucier des attaques contre les symboles catholiques et les fonctionnaires catholiques aussi peu qu’il se soucie des croyances catholiques. Recherchez en ligne la condamnation sévère du candidat Biden de la profanation de la statue de Sainte-Serra, son renversement et les menaces de revenir pour entrer par effraction dans l’église et disperser les restes du saint dans l’océan Pacifique. La seule chose que vous trouverez si vous recherchez c’est sa photo qui a l’air solennelle pour la séance photo du Vatican en 2015.

« Le diable a changé de tactique », Mgr. Charles Pope, un prêtre de Capitol Hill et l’un des trois exorcistes de l’archidiocèse, a déclaré fin 2020. “Il ne se cache plus dans l’ombre.”

C’est une pensée effrayante, mais pas surprenante. Depuis 2016, des membres influents de l’élite américaine dans la politique, les médias, le divertissement et les affaires ont excusé et même encouragé la violence en Amérique, et sous cette couverture d’élite, les attaques anti-chrétiennes se sont multipliées et se sont propagées.

Satan n’a pas peur en ce moment, et pourquoi aurait-il peur ? Le mal est enseigné si librement dans notre société qu’il est célébré et ceux qui défendent la vie innocente, le mariage traditionnel, la famille, l’homme et la femme et le christianisme sont détestés. Il est logique qu’ils soient également détestés : lorsque vous vivez dans l’obscurité si longtemps que vos yeux s’y habituent, la lumière brûle.

C’est triste, car lorsque les gens sont dans le besoin, lorsque les immigrants légaux ou illégaux ont besoin d’aide, lorsque nos communautés souffrent de sans-abri, de drogue et de faim, et lorsque les gens sont victimes de fanatisme, les catholiques sont – et ont longtemps été – sur le front. ligne.

Lorsque les dirigeants catholiques ont marché contre la violence, la haine et la faim, les politiciens ont été fiers de marcher avec eux. Lorsque le clergé donne la communion pendant la messe, les politiciens ont hâte d’être vus en rang. Après tout, ils aiment les photos que de telles opportunités offrent. Mais lorsque les églises sont profanées, lorsque les croyants sont humiliés, lorsque le Washington Post s’en prend à un prêtre local de DC pour avoir soigné son troupeau pendant les fermetures, ces mêmes politiciens se lèchent les doigts, les mettent en l’air et décident de se taire.