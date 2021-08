Les crimes qui surviennent à l’ère numérique : qu’est-ce que la sextorsion ? | Vidéo

Bien avant qu’Adidas ne s’associe à Beyoncé et que Puma s’associe à Rihanna, Starter s’est tracé une voie qui a fusionné les vêtements de sport et la culture populaire. Cette année marque le 50e anniversaire de la marque et Starter, désormais détenue par Iconix Brand Group et sous licence principalement à G-III Apparel Group, a […] More