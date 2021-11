Le gouvernement a finalement déclaré la violence à l’égard des femmes et des filles comme une « priorité nationale urgente », ce qui signifie qu’elle sera ajoutée à l’exigence stratégique de la police et que la police sera tenue par le gouvernement de la traiter comme une priorité majeure.

Cette décision fait suite à des mois de tollé national contre la réponse aux niveaux de violence à l’égard des femmes, en particulier depuis l’affaire très médiatisée de Sarah Everard, où un officier de police du Met, Wayne Couzens, a abusé de ses pouvoirs pour l’enlever, la violer et l’assassiner en mars. Les condamnations pour viol ont également atteint des niveaux historiquement bas.

Aujourd’hui, les ministres reconnaissent enfin que l’épidémie de violence à l’égard des femmes doit devenir l’une des priorités nationales les plus urgentes en matière de lutte contre la criminalité. Il était temps, mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ?

Le ministère de l’Intérieur ajoutera la violence à l’égard des femmes et des filles aux exigences stratégiques de la police, selon le Times. Cette initiative nationale définit les ressources que les forces de police doivent utiliser pour répondre à des crimes spécifiques. Cela signifie que la violence féminine a été élevée au même niveau de priorité que le terrorisme, la criminalité grave et organisée et les abus sexuels sur enfants.

Diverses promesses ont été faites depuis l’incident impliquant Sarah Everard, notamment des modifications au projet de loi sur les violences domestiques, le plan du gouvernement « une fois par génération » pour lutter contre la violence et un nouveau site Web pour enregistrer les espaces dangereux ; mais ce prochain sera-t-il suffisant ?

En 2019-2020, 57 000 viols ont été signalés à la police mais il n’y a eu que 1 109 condamnations, le plus bas de l’histoire. Les trois quarts des cas de violence domestique n’aboutissent à aucune autre action. En plus de tout cela, la majorité des auteurs de harcèlement et de harcèlement criminel ont tout simplement échappé aux poursuites – au lieu de cela, ils ont infligé des sanctions informelles telles que des cours de réadaptation ou des excuses à la victime.

Les priorités de la police sont publiées chaque année par le ministre de l’Intérieur. Les exigences mises en place pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles ne sont actuellement pas claires.

Cependant, l’objectif principal est de s’assurer que les forces travaillent ensemble pour lutter contre les menaces communes et que suffisamment d’argent et de main-d’œuvre sont concentrés sur les problèmes criminels les plus graves.

Le changement proposé est intervenu après que les forces de police ont été accusées d’une culture de « fraternité masculine » qui ne tenait pas compte de la violence et du harcèlement des femmes.

Dame Vera Baird, la commissaire aux victimes, a déclaré que la police se protégeait les unes les autres en raison des « liens » masculins et que les unités d’enquête sur les viols s’intéressaient davantage à la crédibilité des plaignants qu’aux infractions des auteurs. Elle a déclaré aux officiers supérieurs que les délinquants étaient encouragés par la «culture de fraternité essentiellement masculine» dans les services de police.

Maggie Blyth, la chef de police adjointe de la police du Hampshire et la nouvelle responsable de la police nationale pour la violence à l’égard des femmes et des filles, a déclaré que les forces de police mettront « l’accent sans relâche sur les auteurs ».

Elle a déclaré que la confiance entre les femmes et la police avait été « brisée par certains des événements tragiques des dernières semaines et des derniers mois ». Elle a déclaré qu’une « approche axée sur l’agresseur » pour perturber et suivre les délinquants sexuels aiderait à rétablir la confiance.

