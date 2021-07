Les criminels peuvent sauter le service communautaire s’ils se font vacciner ⋆ 10z viral

in

Un juge de Louisiane a donné aux délinquants en probation à Baton Rouge de se retirer des heures de service mandatées par le tribunal s’ils reçoivent un vaccin COVID-19.

Le juge Fred Crifasi du 19e tribunal de district judiciaire a commencé à donner le choix aux gens cette semaine, selon une station affiliée locale à ABC News.

Il a été retenu sur son offre au moins deux fois ; Une personne a choisi de se faire vacciner au lieu de compléter 33 heures de service.

L’avocate Ashley Greenhouse a déclaré au point de vente que le juge avait donné à sa cliente le choix de se faire vacciner au lieu de terminer les quatre heures restantes de service communautaire.

“Il était comme, ‘Si vous me montrez, nous allons réinitialiser l’affaire'”, a déclaré Greenhouse. « « Si vous revenez et me montrez que vous êtes doublement vacciné, complètement vacciné, je vous donnerai le crédit pour ces heures ». Je pense qu’il faisait très attention à ne pas vous forcer, il ne vous obligeait pas à le faire.

Le juge a prolongé l’offre car les inquiétudes concernant la variante delta hautement contagieuse ont créé une impulsion urgente pour faire vacciner davantage d’Américains.

En Louisiane, environ 1,7 million de personnes ont été entièrement vaccinées contre le COVID-19, selon le département d’État de la Santé.

Les détenus de Louisiane auraient également été incités à recevoir les injections : près de 85 % des détenus ont accepté un crédit de 5 $ à la cantine en échange d’un vaccin, selon l’avocat.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Lien source