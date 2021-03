Les critères d’éligibilité NATA 2021 sont assouplis, les dates d’enregistrement sont prolongées; Vérifier les nouvelles normes

NATSA est conduit pour l’admission aux cours de B.Arch. (Image représentative, PTI)

NATA 2021: Le Conseil de l’architecture (CoA) a décidé d’assouplir les critères d’éligibilité des tests nationaux d’aptitude en architecture pour l’admission aux cours de premier cycle en architecture compte tenu de la situation pandémique de Covid-19.

Les dates d’inscription ont également été prolongées pour la commodité des candidats. Les candidats peuvent s’inscrire au plus tard jusqu’au 1er avril en ligne sur le site officiel nata.in

Le ministère de l’Éducation de l’Union a assoupli les critères d’éligibilité consistant à obtenir au moins 50% de notes en classe 12 ou 10 + 3 diplôme pour être éligible à l’examen ou à l’admission aux cours de B.Arch pour simplement réussir les examens de niveau du conseil. Selon les critères révisés, les candidats doivent simplement passer un examen de classe 12 avec physique, chimie et mathématiques ou un examen de diplôme 10 + # avec les mathématiques comme matière obligatoire pour l’admission aux cours d’architecture UG 2021-22.

NATA 2021 aura lieu deux fois cette année, le premier le 10 avril et le deuxième test le 12 juin 2021. Les résultats des deux tests seront publiés dans quatre jours à compter de la date de l’examen. Les candidats seront évalués sur le raisonnement numérique, le raisonnement schématique, le raisonnement abstrait, le raisonnement inductif, le jugement situationnel, etc.

L’examen NATA 2021 est divisé en deux parties, la partie A comprenant le dessin et la partie B, des questions objectives de physique, de chimie, d’aptitude générale et de mathématiques. Le pourcentage de qualification est de 25 dans la partie A et B respectivement, soit 32 points sur 125 et 18 points sur 75 dans la partie B pour qualifier l’examen.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.