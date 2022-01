Les critiques acerbes de Julio César Chávez Jr : « C’est un malade »

Beaucoup se souviendront Julio César Chavez Jr. comme le rival de Sergio Martinez en septembre 2012, lorsque l’Argentin a remporté le titre des poids moyens du World Boxing Council à l’unanimité. C’est précisément dans ce combat que le célèbre « Je suis sorti de là, Wonder » entonné par Walter Nelson s’est produit. Depuis, le boxeur mexicain a traversé une étape difficile. En effet, il a été suspendu pour dopage pour avoir été contrôlé positif à la marijuana, une situation qui lui a valu une lourde sanction de la WBC. Après un an hors du ring, il a réussi à revenir et, depuis, il a participé à 11 soirées avec un bilan de six victoires et cinq défaites. Cependant, son stade en dehors du sport a continué à être convulsé.

La relation entre les deux semble totalement rompue.

Au-delà d’avoir fondé une famille avec sa femme Frida Muñoz, la relation n’est pas des meilleures. A tel point qu’ils sont en train de divorcer pour se séparer légalement. Pendant qu’ils en terminent avec les procédures bureaucratiques, les accusations de l’un à l’autre continuent. « J’ai tenu trois mois et demi sans voir mon fils parce que j’étais à la clinique, où supposément leur mère m’a mis. Je suis entré à la clinique pour aller bien », a-t-il déclaré il y a quelque temps. En ce sens, la chanteuse est venue lui répondre après avoir déclaré qu’elle ne s’occupait pas de ses enfants.

« Je ne le juge pas, il vient d’une enfance très difficile et répète les schémas de son père, ils ne l’ont pas traité et il n’a pas brisé ce cycle, c’est pourquoi il continue comme ça. Il est malade, il essaie d’éviter ses sentiments en prenant des pilules, en blâmant les autres. Malheureusement, il ne voulait pas être traité« Muñoz a assuré lors d’un entretien avec Despierta América. Et il a ajouté: » C’est une bonne personne, c’est le père de mes enfants et je ne vais pas dire du mal de lui par respect pour mes enfants et leurs parents. Ils savent à quel point il a été difficile de faire face à sa maladie, en fin de compte, c’est une personne qui ne sait pas ce qu’il dit. »

Chávez Jr veut continuer à boxer. .

L’AVENIR DE CHÁVEZ JR.

le youtubeur Jacques Paul Il veut continuer à prendre de l’importance dans le milieu de la boxe et, par conséquent, il veut défier le fils de Julio César Chávez. L’idée est que l’affrontement se passe avant le premier semestre 2022. Cela arrivera-t-il ?

LA DISCUSSION AVEC SON PÈRE

« Pourquoi ne vois-tu pas tes autres enfants ? Pourquoi ne vois-tu pas autour de toi, ne te vois-tu pas ? Parler en mal de ton fils, c’est mal. que peut-il te dire j’ai travaillé depuis que j’ai 16 ans pour toujours t’aider et maintenant tu dis que je suis ceci et cela… moi, voyant comment ils ont maltraité ma mère ou se sont saoulés. Tout ce qui s’est passé et maintenant ils disent que je me trompe ? Il suffit de me voir, de me voir si je me trompe ou si je dis quelque chose d’incohérent « , a-t-il déclaré dans un live Instagram avant la fin de l’année.

