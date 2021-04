Les critiques critiquent Lindsey Graham pour une vidéo de lui en train de tirer sur AR-15 ⋆ .

Sénateur de la Caroline du Sud Lindsey Graham a déclenché une réaction violente de la part des critiques lorsqu’il a publié une vidéo de lui-même en train de tirer un AR-15 dans la foulée de massacres d’armes à feu de grande envergure en Géorgie, au Colorado et en Californie.

La semaine dernière, Graham a expliqué qu’il possède un AR-15 car en cas de catastrophe naturelle, les «gangs» le laisseront tranquille. Et jeudi, il a tenté de faire connaître ses compétences en publiant une vidéo dans laquelle il tire 10 coups de feu en 16 secondes sur un champ de tir, sous-titrée avec la fausse affirmation selon laquelle «En 1994, il y a eu une interdiction des armes d’assaut – la preuve indique qu’il n’y a vraiment eu aucun changement dans la criminalité parce que les escrocs vont se procurer une arme!

En 1994, il y a eu une interdiction des armes d’assaut – les preuves indiquent qu’il n’y a vraiment eu aucun changement dans la criminalité, parce que les escrocs vont obtenir une arme! Aujourd’hui, à @PalmettoArmory, j’ai tiré l’une des armes qu’ils essaient d’interdire. # 2A pic.twitter.com/XI985BZ96F – Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 1 avril 2021

Fred Guttenberg, dont la fille Jaime a été tuée dans le massacre de Parkland, a écrit: «Aujourd’hui, @LindseyGrahamSC s’est montré avec l’arme utilisée pour tuer ma fille et l’arme de choix pour les meurtriers de masse. Aujourd’hui, Lindsey coûtera des vies. Lindsey, tous les futurs meurtriers de masse font attention à toi et tu leur as juste montré quoi utiliser.

Aujourd’hui, @LindseyGrahamSC a montré l’arme utilisée pour tuer ma fille et l’arme de choix des meurtriers de masse. Aujourd’hui, Lindsey coûtera des vies. Lindsey, tous les futurs meurtriers de masse font attention à vous et vous leur avez juste montré quoi utiliser. https://t.co/ZyeTIjqFyu – Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) 1 avril 2021

Le tweet a suscité des réactions féroces de la part d’activistes, de personnalités des médias politiques et d’autres sur Twitter, qui ont critiqué Graham pour avoir posé avec l’arme si peu de temps après des fusillades de masse, dont certains ont souligné des recherches montrant que l’interdiction des armes d’assaut était efficace.

Il fait toujours peur que les Américains ont besoin d’armes de guerre pour se défendre si une catastrophe provoque un effondrement de la société.

Mais c’est son travail d’aider à faire en sorte que les catastrophes ne provoquent pas de pannes sociales.

Et pour aider à éviter les meurtres de masse. # EndGunViolence https://t.co/ZCdO34RprP – Eric Swalwell (@ericswalwell) 1 avril 2021

Une séance photo tirant un AR15 jours après une fusillade de masse impliquant la même arme, c’est comme faire une séance photo avec des cutters dans un avion après le 11 septembre. https://t.co/IaO8PgnQCp – Bob Cesca (@bobcesca_go) 1 avril 2021

imaginez obtenir ce skin d’opérateur dans la guerre froide https://t.co/TqRQ2XTFwf – Desus Nice (@desusnice) 1 avril 2021

En fait, l’interdiction des armes d’assaut a réussi à réduire les crimes avec des armes d’assaut En d’autres termes, des mesures de contrôle des armes de bon sens rendent les gens plus sûrs https://t.co/o0WHDRxNQm – Edward Hardy (@EdwardTHardy) 2 avril 2021

Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec vous à cent pour cent sur votre travail de police, là, sénateur. pic.twitter.com/3Dc1fNO8nz – Seth Masket (@smotus) 1 avril 2021

C’est la vidéo la plus triste jamais enregistrée. C’est plus triste que cette vidéo d’un chien dormant sur la tombe de son ancien propriétaire. C’est plus triste que la fin de la liste de Schindler. C’est incroyablement triste. Un appel triste et triste à l’aide et à l’amour, qui restera sans réponse. https://t.co/Pw7WfBfL4m – Ken Tremendous (@KenTremendous) 1er avril 2021

Prends ça, gangs! Banc, banc, banc! https://t.co/TDemKYKSK3 – JoeMyGod (@JoeMyGod) 1 avril 2021

Honte à vous @LindseyGrahamSC! Votre argument est complètement vicié. L’interdiction des armes d’assaut aurait empêché la tragédie de Sandy Hook. La maman du tireur n’aurait pas pu acheter un AR-15 légalement et vous le savez. https://t.co/7d5IMGS013 – Newtown Action (@NewtownAction) 2 avril 2021

Rien ne dit «dur à cuire» comme les kakis et une panse du premier trimestre. (C’est aussi une indication sincère que le GOP n’a pas de message sauf « prenez des armes, les bruns arrivent! ») Https://t.co/dciF1V8byw – Ron Marz (@ronmarz) 1 avril 2021

Les massacres d’armes à feu ont chuté de 37% alors que l’interdiction était en place, ont augmenté de 183% après l’expiration de l’interdiction. Pourquoi mentez-vous à ce sujet? https://t.co/smDF0TybO1 https://t.co/9uLAlZ6LrH – Adrian Todd Zuniga (@atzuniga) 1er avril 2021

Parmi les chèques bleus, il n’y a eu aucune réponse de gangs maintenant intimidés en attente d’ouragan.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]