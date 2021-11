Les critiques d’Astroworld soulignent comment certains artistes réagissent aux fans en détresse

Travis Scott prend de la chaleur pour apparemment ne pas avoir réagi de manière appropriée aux dizaines de fans en détresse, contrairement à d’autres musiciens qui, selon les critiques, ont mieux géré des scénarios similaires.

Quelques clips différents font le tour dimanche … postés par des gens qui sont énervés contre TS pour avoir apparemment traîné les pieds en fermant son plateau alors que les gens dans la foule tombaient comme des mouches tout autour de lui – quelque chose que Travis dit qu’il n’était pas pleinement conscient.

À la lumière des décès tragiques d’Astroworld, voici un clip de Dave Grohl arrêtant un spectacle de Foo Fighters dans son élan pour aider un enfant autiste dans la foule. Prenez note, artistes – vous voyez souvent des choses que la sécurité ne peut pas. Faites attention à vos fans. pic.twitter.com/Fq6CMUDnGN – SPENCE, TODD (@Todd_Spence) 7 novembre 2021 @Todd_Spence

Cependant, beaucoup n’achètent pas cela – et pensent qu’il aurait pu (et aurait dû) faire mieux, comme Dave Grohl une fois fait, ou Billie Eilish une fois fait … ou même comme Playboi Carti fait il y a quelques mois.

La première vidéo comparée à la Fiasco d’Astroworld est un concert que DG et les Foo Fighters ont organisé en 2018 dans le Minnesota … où le leader a arrêté le spectacle pour s’adresser à un enfant qu’il a vu près de l’avant et qui n’avait pas de siège.

Dave a déplacé des montagnes à mi-parcours pour accueillir le garçon et son parent – ​​quelque chose que les parents de l’enfant ont apprécié après coup. Pas tout à fait la même chose que ce qui s’est passé à Astroworld, mais ça se voit… Dave est conscient de son public même lorsqu’il joue.

Ensuite, il y a Billie … qui a également interrompu son concert en 2018 à Stockholm après que des fans dans la foule lui aient fait remarquer que quelqu’un s’était évanoui, BE donnant de l’eau de la scène et s’assurant que la fille allait bien. Cela ne semblait pas être aussi emballé que le concert de Travis – mais les gens font quand même la comparaison.

Il s’arrêta quand il vit des gens. Mais vous ne pouvez pas évaluer la gravité de la scène. Dès qu’ils ont vu une victime, le Venu aurait dû réagir comme ça mais ils ne l’ont pas fait ; pic.twitter.com/UxYzZeEkyS – Docteur Dre🌬🇭🇹 (@vlonefrost) 7 novembre 2021 @vlonefrost

Enfin, nous avons Playboi … qui a interrompu son set au cours de l’été à Lollapalooza après qu’un machiniste se soit précipité vers lui alors qu’il prenait le devant de la scène pour lui dire que les gens perdaient connaissance – quelque chose que PC a littéralement adressé à la foule sur place .

Pour être juste envers Travis… il y a d’innombrables cas de grands concerts qui se poursuivent alors que des gens tombent malades ou inconscients ou quoi que ce soit d’autre dans la mer de corps – quelque chose que l’artiste ne peut pas toujours voir ou prendre en compte compte tenu des circonstances, même si c’est de près.

L’exemple le plus frappant de ce qui se passe – à savoir, le spectacle qui se déroule alors que le chaos se déroule en dessous – est Michael Jackson … qui faisait souvent s’évanouir / s’évanouir / convulser les fans rien qu’en le voyant … ce qui les obligerait à les exécuter et à s’éloigner.

Nous ne sommes pas au courant de trop de cas où Mike a tout arrêté pour vérifier un fan – et, franchement, ce n’est pas vraiment réaliste de s’attendre non plus à un concert de cette taille.

La même chose pourrait s’appliquer à Travis aussi… selon à qui vous parlez, bien sûr.