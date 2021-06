Kejriwal a déclaré que les habitants de Delhi reçoivent de l’électricité gratuite jusqu’à 200 unités et à moitié prix pour 200 à 400 unités. Le parti Aam Aadmi (AAP), qui est le principal parti d’opposition au Pendjab, a promis qu’il fournira de l’électricité gratuite jusqu’à 300 unités dans l’État et assurera une alimentation électrique 24 […] More