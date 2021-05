Les critiques de Bottas devraient “ lui donner une pause ” et Mercedes devrait le garder dans l’équipe · .

Lewis Hamilton ne voit aucune raison pour que Mercedes modifie sa gamme de pilotes, affirmant qu’ils ne devraient pas perturber «l’équilibre» de l’équipe en remplaçant Valtteri Bottas.

S’exprimant lors de la conférence de presse de la FIA d’aujourd’hui, le champion du monde, qui en est à sa cinquième année aux côtés de Bottas, s’est vu demander si la composition de Mercedes serait renforcée si George Russell prenait la place de son coéquipier.

«Si je suis vraiment honnête, je n’y ai pas beaucoup réfléchi, a dit Hamilton. «Mais d’après ce que j’ai vécu de la relation que j’ai, bien sûr, avec Valtteri, je pense qu’il a été un coéquipier incroyable, comme je l’ai toujours dit.

«Si je suis vraiment honnête, je pense que nous avons la meilleure gamme actuellement en termes de livrables, en termes d’équilibre au sein de notre équipe et de connaissances générales, en termes de déplacement de notre voiture.

Hamilton et Bottas n’ont pas encore signé de nouveaux contrats pour la saison de F1 2022. Hamilton a reconnu qu’un changement dans la composition de l’équipe devait éventuellement se produire.

«À un moment donné, cela va changer, cela va changer. Je ne serai pas là pour toujours, Valtteri ne sera pas là pour toujours. Mais pour le moment, je pense que nous avons livré maintes et maintes fois au fil des ans et nous continuons de le faire.

«Valtteri vient de se qualifier en pole lors de la dernière course. ce n’est que la quatrième course. Je pense que les gens doivent lui donner une pause et le laisser se concentrer sur ce qu’il fait.

Russell a remplacé Hamilton lors du Grand Prix de Sakhir l’an dernier. Au volant d’une voiture inconnue et inconfortable, Russell a dépassé Bottas au départ et était sur la bonne voie pour gagner lorsqu’il a subi un revers dans les stands.

Hamilton a déclaré que la performance de Russell n’avait aucun effet négatif sur leur relation et a souligné qu’il avait envoyé un message de soutien au pilote Williams sur les réseaux sociaux à la suite de sa collision avec Bottas à Imola.

«Notre relation est toujours intacte à 100%. C’est exactement la même chose. Nous avons envoyé un message après son incident à Imola et j’espère que vous pouvez le voir dans le message que j’ai mis [out], Je le soutiens toujours.

«Il vit son propre parcours, mais c’est un gars formidable, il a fait un excellent travail quand il est venu dans l’équipe et il continuera à faire du bon travail, donc pas de problèmes.

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Grand Prix d’Espagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Espagne 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: