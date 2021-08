Les critiques de Candyman sont arrivées, voici ce que les critiques disent du nouveau remake d’horreur

Le nouveau Candyman fonctionne à la fois comme un remake et une suite, à la suite des événements du Candyman original, mais en voyant le quartier où ce film s’est déroulé embourgeoisé par Anthony et Briana, interprétés par Yahya Abdul-Mateen II et Teyonah Parris. Alors que les événements du précédent Candyman et de ses suites font techniquement partie de cette histoire, IGN dit que l’une des choses que le nouveau Candyman fait le mieux est de se gérer dans le cadre de la franchise, en réparant les éléments qui doivent être réparés et en utilisant ceux qui fonctionner, ce qui en fait potentiellement la meilleure version possible de lui-même…