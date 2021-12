Les critiques de Cardano remettent en question la réalité de la crypto, mais les bénéfices sont réels

La question de savoir si la crypto a une valeur fondamentale réelle – dans un sens, si elle est réelle – est une question qui pèse lourdement sur la confiance des investisseurs. Cela n’aide pas lorsque des poids lourds de la finance comme Jamie Dimon font publiquement de telles accusations. Ils sont si influents dans le monde financier que leurs commentaires contribuent à cimenter le doute. C’est un mauvais service, car les pièces crypto comme Cardano (CCC :ADA-USD) présentent une thèse d’investissement viable. Les commerçants qui les excluent passent à côté d’énormes opportunités potentielles. C’est un fait, pas une conjecture – il suffit de considérer les retours à ce jour.

L’investissement dans la crypto n’est pas tout Bitcoin (CCC :BTC-USD), mais c’est important. C’est la pièce phare, et elle crie « échangez-moi » à haute voix. Il a écrasé les rendements de toutes les autres classes d’actifs pendant une décennie. L’opinion d’une personnalité bancaire célèbre est sans importance pour les bénéfices qu’elle a générés. Il est étrange que les investisseurs à la recherche de profits excluent l’actif du champion.

Le but de l’investissement est de trouver des opportunités avec plus de potentiel de hausse que de risque de baisse. Que la pièce soit réelle ou non n’a pas d’importance pour sa valeur. Cela implique que seules les choses naturelles constituent des actifs appropriés.

L’ensemble du marché boursier est faux, parce que les gens l’ont inventé à partir de zéro. La valeur de l’or est fausse, car l’or ne fait pas grand-chose, pourtant nous l’aimons. Une copie de la Joconde est fausse, mais les gens paient des milliers de dollars pour posséder des répliques bien faites. La Joconde elle-même est fausse parce que quelqu’un l’a peinte. De la même manière – jeu de mots – Bitcoin est le produit d’un cerveau humain et d’un actif qui vaut la peine d’être échangé. Des millions de personnes l’adorent et cherchent à la posséder, donc les lois de l’offre et de la demande s’appliquent.

Cardano a un avenir

Passons à l’opportunité d’aujourd’hui, qui n’est pas Bitcoin. Les transactions cryptographiques se produisent sur les cyber-autoroutes. Il existe actuellement des réseaux comme Cardano, Ethereum (CCC :ETH-USD) et Solana (CCC :SOL-USD) qui rendent cela possible. Le géant sur le terrain est Ethereum. Cela présente une opportunité. Cardano est l’un des challengers à cela. Par conséquent, sa pièce ADA constitue une opportunité d’investissement viable.

Ce n’est pas une pièce de monnaie crypto de nouveauté comme Doge (CCC :DOGE-USD) ou Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). ADA remplit en fait une fonction qui fait vibrer le monde de la cryptographie. J’utilise les technologies financières depuis des années et, plus récemment, je suis entré dans la sphère crypto. Les transactions sont très efficaces et pratiques, et je n’ai besoin d’appeler personne pour les réaliser.

Parce qu’il s’agit d’une nouvelle entreprise, il y a des pièges là-bas – je suis moi-même récemment tombé dans un nid-de-poule. Les détails ne sont pas si importants, mais j’ai appris une leçon de 400 $ et je m’en porte mieux. Ce n’était pas en échangeant de la crypto mais plutôt dans les frais de l’ETH. Cela ne fait que renforcer l’argument derrière le besoin de Cardano et de Solana, cependant.

Niveaux convaincants pour Cardano

L’échange de pièces cryptographiques est relativement facile car elles restent l’otage des mèmes. Un moyen simple pour moi est d’en acheter sur les crashs. Cette semaine, ADA a présenté une telle opportunité car elle est tombée en dessous de 1,20 $ par pièce. Je l’ai déjà échangé à partir de ces niveaux et j’ai collecté une belle récompense pour cela. Je suis actuellement long SOL, qui est une autre pièce crypto viable. Je suis vert dans ce commerce pour l’instant et je tiens. C’est ma deuxième remise des gaz avec SOL, j’ai donc des bénéfices en poche.

L’idée d’investir dans Cardano est de l’accumuler dans le temps. Finalement, il pourrait se tailler une belle part de l’avance de l’Ethereum. Par conséquent, ADA devrait également gagner en valeur. La plupart des investisseurs sont ouverts à l’idée de nouvelles choses, mais nous avons tendance à être conformistes. Par conséquent, nous devons faire un effort pour surmonter la mentalité de troupeau et ignorer les sceptiques purs et durs. À un moment donné, ils se rendront compte qu’ils ont raté le coche.

Je vous suggère de considérer les faits plutôt que l’opinion d’un expert. JP Morgan (NYSE :JPM) l’action a augmenté de 70 % depuis la création de Cardano et l’ADA a augmenté de près de 5 000 %. Pas de manque de respect pour le génie financier, mais si nous n’essayons pas de nouvelles choses, nous ne progresserons jamais. Heureusement, le risque dans l’ADA est encore faible à tester. Faire le premier échange est intimidant, mais j’ai surmonté l’obstacle avec l’aide d’amis.

La fintech inclut la crypto

L’avenir ne concerne pas les transactions papier. La fintech est là où elle sera, et cela inclura la crypto. Nos systèmes financiers centralisés s’efforcent de rester hors de l’eau. Nous accumulons des montagnes de dettes sans fin en vue. Le fait que cette semaine le monde entier se soit inquiété de quelques paragraphes de la Réserve fédérale américaine est ridicule.

Le monde a besoin d’un processus de soutien indépendant du gouvernement. Le vieil adage selon lequel il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier est tout à fait vrai. Les investisseurs feraient bien de retirer certains actifs des systèmes financiers du système centralisé.

