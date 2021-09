Les critiques de Cendrillon sont en direct, voici ce que les critiques disent de la comédie musicale Amazon

Courtney Howard de Variety a également apprécié Cendrillon dans l’ensemble, mais a eu quelques critiques. Alors qu’elle a loué l’approche créative inspirée du réalisateur Kay Cannon pour faire de cette comédie musicale un fantasme sans précédent, Howard a pensé que l’exécution était imparfaite. Elle était frustrée par le rythme et le développement du personnage incohérents du film, qui étaient à la fois sous-développés et surchargés. Alors qu’elle a souligné un numéro musical comme «autorisant», elle a pensé que le reste des décors était sans inspiration et épuisant et entravé par la cinématographie. Mais Howard a fait l’éloge de la performance de Cabello, ainsi que de celle de Porter, qui, selon elle, a absolument volé la vedette. Elle a dit: