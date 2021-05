Les critiques de ceux qui me souhaitent la mort sont arrivées, voici ce que les critiques disent à propos du film Angelina Jolie

Le dernier film d’Angelina Jolie est presque là. Elle joue dans Ceux qui me souhaitent mort, un thriller d’action réalisé par Taylor Sheridan, qui a également co-écrit le scénario avec Michael Koryta et Charles Leavitt. Le film présente également Finn Little, Aidan Gillen, Tyler Perry et Nicholas Hoult, et est basé sur le roman de Koryta du même nom.

Dans Ceux qui me souhaitent la mort, un adolescent qui a été témoin d’un meurtre se retrouve poursuivi par des assassins dans la nature sauvage du Montana avec un expert en survie chargé de le protéger – et un feu de forêt menaçant de tous les consumer. Le thriller dirigé par Jolie sortira en salles ce vendredi 14 mai et simultanément sur HBO Max pendant 30 jours. Les critiques ont commencé à publier leurs critiques du film, alors voyons ce qu’ils ont à dire.