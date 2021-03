Les critiques de Concrete Cowboy d’Idris Elba ont chuté, voici ce que les critiques disent du film Netflix

L’Idris Elba, qui ne vieillit jamais, et Caleb McLaughlin de Stranger Things se sont associés pour un western urbain (comme dans, howdy, partner). Basé sur le vrai Fletcher Street Urban Riding Club, Concrete Cowboy raconte l’histoire de Cole (McLaughlin), qui emménage avec son ancien père Harp (Elba) dans le nord de Philadelphie et découvre le monde de l’équitation. Jharrel Jerome, Byron Bowers et Lorraine Toussaint sont également à l’affiche, et Ricky Staub fait ses débuts en tant que réalisateur de long métrage avec le drame.

Concrete Cowboy ne fait ses débuts sur Netflix que ce vendredi 2 avril, mais les critiques ont commencé à publier leurs critiques.