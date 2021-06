Les critiques de Conjuring 3 sont arrivées, voici ce que les critiques disent à propos du diable m’a fait le faire

Fans d’horreur, êtes-vous prêts ? The Conjuring: The Devil Made Me Do It, le huitième volet de la franchise Conjuring Universe et le troisième film Conjuring, est presque là. Vera Farmiga et Patrick Wilson reprennent leurs rôles d’enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Basé sur le procès réel d’Arne Cheyenne Johnson, il commence par un combat pour l’âme d’un jeune garçon, puis emmène les Warrens au-delà de tout ce qu’ils ont jamais vu auparavant, pour marquer la première fois qu’un suspect de meurtre revendique une possession démoniaque comme un la défense. Le film surnaturel a été réalisé par Michael Chaves et le casting comprend également Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard et John Noble.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It sort en salles et simultanément sur HBO Max le 4 juin. Nous avons déjà vu les réactions des critiques sur les réseaux sociaux, mais maintenant ils ont commencé à publier leurs critiques officielles, alors regardons-les.