Les critiques de Copshop sont là, découvrez ce que les critiques disent du nouveau thriller de Gerard Butler

Gérard Butler dans un thriller ? Qui aurait pu deviner ?! C’est vrai, l’acteur écossais joue ensuite dans Copshop, un thriller réalisé par Joe Carnahan qui met également en vedette Frank Grillo, Alexis Louder, Toby Huss et Ryan O’Nan. Dans le film d’action, l’escroc rusé Teddy Murretto (Grillo) élabore un plan pour se cacher de l’assassin mortel Bob Viddick (Butler). Il frappe l’officier recrue Valerie Young (Louder) pour se faire arrêter et enfermer dans un poste de police d’une petite ville. Cependant, la prison ne peut pas protéger Murretto longtemps car Viddick prépare bientôt son propre chemin en détention, attendant son temps dans une cellule voisine jusqu’à ce qu’il puisse terminer sa mission. Lorsque l’arrivée d’un autre assassin déclenche un chaos total, les menaces croissantes obligent Viddick à faire preuve de créativité s’il veut terminer le travail et échapper à la situation explosive.

Copshop sort en salles ce vendredi 17 septembre et les critiques ont commencé à publier leurs critiques. Jetons un coup d’oeil, voulez-vous?