Les critiques de Cry Macho sont en vigueur, voyez ce que les critiques disent du dernier de Clint Eastwood

Clint Eastwood a 91 ans, mais le lauréat des Oscars ne laisse certainement pas l’âge le ralentir. Il continue de faire de nouveaux films et passe du temps à la fois devant et derrière la caméra, et souvent les deux. C’est le cas du dernier effort d’Eastwood, Cry Macho. Dans le film, Eastwood joue un ancien cavalier de rodéo qui prend le travail d’un ancien patron pour ramener à la maison le jeune fils de l’homme du Mexique. C’est le genre de conte dramatique que nous attendons en grande partie d’Eastwood dans ses dernières années, et c’est peut-être pourquoi le film tombe en grande partie à plat avec les critiques.