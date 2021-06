Les critiques de Disney sur Luca ont chuté, voici ce que les critiques disent du nouveau film Pixar

Luca parle de deux frères, Luca et Alberto, qui ont l’air normaux lorsqu’ils sont sur la terre ferme dans une petite ville de la Riviera italienne, mais qui sont en fait une sorte de monstre marin. Le film suit le couple et une fille humaine avec laquelle ils se lient d’amitié, alors qu’ils passent du temps ensemble et essaient de ne pas se faire découvrir pour qui ils sont vraiment. Et c’est à peu près tout. C’est une prémisse simple qui mène à une histoire amusante. La critique de Gizmodo le dit, vous aimerez probablement ce film, mais quand il s’agit de thèmes plus profonds, il manque peut-être un petit quelque chose.