Les critiques de Don’t Breathe 2 sont en ligne, voici ce que les critiques disent de la suite de l’horreur

08/12/2021 Le à 20:54 CEST S’il reste encore plus d’une semaine à l’équipe pour reprendre l’entraînement un peu plus d’un mois et demi après avoir soulevé la cinquième ligue de l’histoire de la section, le nouvel entraîneur primé Jésus Velasco et son “second” Sergi Altisent ont déjà rejoint pour finir de planifier une pré-saison très […] More