Les critiques de Dune sont arrivées, voici ce que les critiques ont à dire sur l’épopée de science-fiction

D’accord, fans de science-fiction, préparez-vous. L’épopée très attendue Dune, une adaptation cinématographique du roman de Frank Herbert, est enfin presque là. Réalisé par Denis Villeneuve, Dune raconte l’histoire de Paul Atréides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de son entendement, qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront. L’épopée de science-fiction mettra en vedette un casting absolument légendaire comprenant Timothée Chalamet dans le rôle de Paul, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem.