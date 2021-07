Les critiques de Forever Purge sont en direct, découvrez ce que les critiques disent de la suite

Après le succès record de The First Purge en 2018, qui est devenu le film le plus rentable de la célèbre série d’horreur, Blumhouse Productions et Platinum Dunes reviennent avec un nouveau chapitre terrifiant écrit par le créateur de la franchise et cerveau narratif James DeMonaco. The Forever Purge est le cinquième volet de la franchise The Purge et comprend Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alejandro Edda et Will Patton.

De la Reguera et Huerta incarnent Adela et Juan, un couple mexicain qui s’échappe d’un cartel de la drogue et se retrouve bloqué dans un ranch du Texas. Là-bas, ils sont à la merci du groupe d’étrangers qui envisagent de poursuivre illégalement la Purge. The Forever Purge, réalisé par Everardo Gout, a été retardé par rapport à sa date de sortie d’origine en raison de la pandémie de Covid-19, mais va enfin sortir en salles ce vendredi 2 juillet. Les critiques ont commencé à publier leurs critiques du film, alors allons-y Vérifie-les.