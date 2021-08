Les critiques de gars gratuites sont en direct, découvrez ce que les critiques disent de la comédie d’action de Ryan Reynolds

La prochaine comédie de Ryan Reynolds est presque là. Il incarne le gars titulaire dans Free Guy, une comédie d’action de science-fiction à venir du réalisateur Shawn Levy (Stranger Things, Big Fat Liar). Le film met également en vedette Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery et Taika Waititi. Dans un jeu vidéo appelé Free City, Guy est un personnage non joueur (PNJ) travaillant comme caissier de banque. Grâce à un programme développé par les programmeurs Milly (Comer) et Keys (Keery) inséré dans le jeu par l’éditeur Antoine (Waititi), Guy prend conscience que son monde est un jeu vidéo, et part en voyage pour en faire le héros, créer une course contre la montre pour sauver le jeu avant que les développeurs ne puissent le fermer.

D’après les réactions sur les réseaux sociaux, les gens semblent vraiment apprécier la comédie de jeu vidéo de Reynolds, et cela a vraiment l’air très amusant. Je veux dire, qu’attendriez-vous d’autre de l’homme qui nous a amené Deadpool (qui, d’ailleurs, a officiellement rejoint le MCU, de manière hilarante) ? Le film de science-fiction sort dans les salles le vendredi 13 août et les critiques commencent à arriver. Voyons si elles sont aussi positives que les premières réactions sur les réseaux sociaux, d’accord ?