Les critiques de grandes stars envers Rafa Benítez ne s’arrêtent pas

30/07/2021 à 19h41 CEST

Paula B. Navarro

L’entraîneur actuel d’Everton, Rafa Benítez a connu à la fois de grands succès et de grands échecs tout au long de sa carrière, mais une chose qui a identifié sa carrière d’entraîneur a été son polémiques avec les grandes stars De tous les clubs qu’il a traversés

De nombreux joueurs ont eu Benítez comme entraîneur et beaucoup ont mal fini avec lui pour diverses raisons, la liste est immense mais seuls quelques-uns l’ont montré publiquement. Parmi eux, nous trouvons de grandes fissures comme Gerrard, Materazzi, Fernando Torres, Lampard, Terry, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Isco, Benzema, Chivu Oui James, ce dernier est revenu le rencontrer maintenant à Everton.

La la plupart des colombiens qui ont eu Benítez comme entraîneur n’ont pas eu une bonne expérience. Et ils en attestent en plus de James, Pablo Armero, Camilo Zúñiga Oui Duvan Zapata. Dans le cas d Chaussure a coïncidé quand il était un jeune footballeur à Naples, Son représentant était celui qui a exprimé après la fin de la saison ce que le joueur ressentait pour l’entraîneur. “Si Rafa Benítez était resté, Duván aurait certainement dû partir. L’entraîneur ne lui a jamais donné le opportunité de démontrer votre potentiel“, a déclaré Fernando Schena, l’agent de Duván Zapata.

Une autre des grandes stars, qui a déclaré qu’il n’aimait pas l’entraîneur espagnol était la légende de Liverpool Gérard qui a dit : « Il a été le meilleur entraîneur tactique que j’aie jamais eu, mais je ne l’aime pas en tant que personne. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est le sentiment que j’ai de lui. Je peux appeler n’importe lequel de mes entraîneurs sauf lui.”

A l’époque où Benítez était technicien de la Chelsea a coïncidé avec Jean éponge et celui-ci n’a pas non plus de bons souvenirs d’espagnol : “Nous ne nous sommes pas entendus dès le premier jour, vous devez l’admettre, il m’a laissé de côté dans les moments importants.” Un autre joueur de Chelsea avec lequel il n’a pas eu de contact était avec Lampard : “Il y a des coachs qui vous invitent à nouer des relations avec eux et ils sont plus proches. Rafa n’est pas ce genre d’homme. Ce n’était pas un gars à qui s’asseoir et parler“.

Mais parmi eux se distingue l’une des déclarations les plus dures, celle de l’espagnol Materazzi Légende de l’Inter, qui a dit : “Vous pouvez être le meilleur du monde mais vous n’irez pas loin si vous n’avez pas d’empathie avec les joueurs“.”Toujours les mêmes problèmes. A l’Inter, il les avait avec moi, à Naples avec Cannavaro, à Chelsea avec Terry et au Real Madrid peut-être avec Cristiano ou quelqu’un d’autre”, a-t-il ajouté.

CR7 Il a également eu ses avantages et ses inconvénients avec l’entraîneur espagnol, lorsqu’il a été licencié du Real Madrid et remplacé par Zidane. le Portugais lui a lancé une fléchette : “Moi et toute l’équipe avions besoin de travailler. Nous en avions besoin parce que la pré-saison n’était pas bonne, avec de nombreux déplacements. Zizou a eu une idée différente et c’est mieux comme ça.”

Mais le plus récent a été Fanion, ex de Liverpool, qui n’a jamais réussi à avoir un bon feeling avec Benítez : “Rafa n’a ni crié d’instructions ni ne t’a dit quoi faire, c’est Gerrard qui t’a donné une gifle”. « J’ai senti que c’était difficile de l’approcher, avoir une conversation”, a-t-il commenté sur la distance qu’il a eue avec l’entraîneur espagnol.

Il est prouvé que les grandes stars des clubs ils ne se connectent pas avec Rafa Benítez. C’est maintenant au tour de Jamesqui devra le subir à nouveau à Everton après que ne pas s’être connecté avec lui lors de sa scène au Real Madrid.