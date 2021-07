Les critiques de Green Knight sont là, voyez ce que les critiques disent de l’épopée de Dev Patel

De la société qui nous a apporté Milieu, Gemmes non coupées, Héréditaire et bien plus encore, vient The Green Knight, un film fantastique médiéval réalisé par David Lowery. Le dernier blockbuster d’A24 est une version audacieuse de la légende arthurienne Sir Gawain and the Green Knight, qui suit l’histoire de Sir Gawain, le neveu du roi Arthur, qui voyage pour affronter le Green Knight, une gigantesque créature ressemblant à un arbre et testeur d’hommes. L’épopée présente Dev Patel dans le rôle de Sir Gawain, ainsi qu’Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury et Sean Harris.

Nous avons vu les réactions du film de la part des critiques sur les réseaux sociaux la semaine dernière, et elles ont été extrêmement positives. Maintenant, les critiques ont commencé à partager leurs critiques officielles de l’épopée fantastique avant qu’elle n’arrive dans les salles ce vendredi 30 juillet, alors voyons ce qu’ils disent.