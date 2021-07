Les critiques de Gunpowder Milkshake de Netflix sont ici, découvrez ce que les critiques disent du film d’action de Karen Gillan

Le prochain film d’action de Karen Gillan est arrivé ! Elle joue dans Gunpowder Milkshake dans le rôle de Sam, qui a suivi les traces de sa mère et est devenue une féroce tueuse à gages. Lorsqu’un travail à haut risque tourne mal, Sam doit choisir entre servir The Firm, le syndicat du crime impitoyable pour lequel elle travaille, et protéger la vie d’une innocente fillette de 8 ans, Emily (Chloe Coleman). Avec une cible sur le dos, Sam n’a qu’une seule chance de survivre : se réunir avec sa mère (jouée par Lena Headey) et ses associés mortels, The Librarians (joués par Michelle Yeoh, Angela Bassett et Carla Gugino). Ces trois générations de femmes doivent désormais apprendre à se faire confiance, tenir tête à The Firm et à leur armée de sbires, et monter l’enfer contre ceux qui pourraient tout leur prendre.

Gunpowder Milkshake a été réalisé par Navot Papushado et sortira sur Netflix demain, le 14 juillet. Les critiques ont commencé à partager leurs critiques du film d’action, alors jetons un coup d’œil.