Les critiques de Hype House sont sauvages et disent toutes que la série est «triste»

Netflix a récemment abandonné sa nouvelle série de téléréalité Hype House et les critiques ne sont pas bonnes. L’émission parle d’une maison à LA pleine de certains des créateurs de contenu les plus célèbres de TikTok, vous vous attendez donc à ce qu’elle soit amusante, énergique et sauvage, mais elle a en fait été critiquée par de nombreux endroits et même qualifiée de « déprimante ». Alors plongeons-nous dans Hype House et ses critiques sauvages.

Naturellement, nous nous attendrions tous à ce que la série soit folle et amusante, car c’est ce que nous voyons sur le compte Hype House TikTok, non? Eh bien, ce n’est pas le cas pour la série actuelle et de nombreuses critiques disent toutes la même chose sur la façon dont la série montre le côté négatif de la renommée de TikTok.

Hype House a promis de jeter un coup d’œil à l’intérieur des stars les plus discutées sur les réseaux sociaux

Le synopsis Netflix de la série se lit comme suit : « Voyez de l’intérieur les stars dont on parle le plus sur les réseaux sociaux alors qu’elles naviguent dans l’amour, la célébrité et l’amitié tout en créant du contenu et en vivant ensemble. »

Les critiques de Hype House qualifient la série de « déprimante », « terrible » et « vraiment super ennuyeuse ». Une personne sur Rotten Tomatoes a affirmé que la série « manque de toute forme de substance » et que le casting n’est « qu’un groupe de gamins gâtés se plaignant de la célébrité ».

The Guardian dit que la série Hype House « montre le côté déprimant de la renommée de TikTok » et dit que « personne ne semble passer un bon moment » car les membres sont constamment « stressés par la perspective d’être annulés et les coups de fouet des fans toxiques » . La critique ajoute: « C’est peut-être mieux décrit comme une émission de téléréalité de travail à domicile dont le drame se résume essentiellement à une menace de revenu. »

Buzzfeed affirme que la série est en fait assez « triste » et « c’est presque comme si la série avait été faite dans le but explicite de convaincre les adolescents qu’il est nul d’être célèbre sur les réseaux sociaux ». Encore une fois, comme The Guardian, la critique de Buzzfeed dit que personne ne semble s’amuser à la maison.

Vox dit « La nouvelle série Hype House de Netflix est une histoire morbide de ce qui se passe lorsque vos 15 minutes de gloire sont écoulées » et qu’être membre de Hype House est maintenant « plus embarrassant ». À la fin de la critique, il est dit : « S’il y a un seul point à retenir de cette émission, c’est que la Hype House – et peut-être les maisons de contenu ensemble – doivent mourir ».

Hype House est maintenant disponible sur Netflix.

