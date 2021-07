Les critiques de Jungle Cruise sont en ligne, voici ce que les critiques disent du nouveau film de Dwayne Johnson

Le prochain blockbuster de Disney est presque là. Dwayne Johnson et Emily Blunt jouent dans Jungle Cruise, qui est basé sur le manège du parc à thème Disney (et les films basés sur les manèges du parc à thème ont plutôt bien fonctionné dans le passé, hum, Pirates des Caraïbes). Le film a été réalisé par Jaume Collet-Serra (Maison de cire, orphelin) et met également en vedette Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamati. Dans le film d’aventure qui se déroule au début du 20e siècle, un capitaine de bateau fluvial nommé Frank (Johnson) emmène un scientifique britannique (Blunt) et son frère (Jack Whitehall) en mission dans une jungle pour trouver l’Arbre de vie – qui est censé posséder des pouvoirs de guérison qui pourraient grandement bénéficier à la médecine moderne. Tout au long du voyage, le trio doit lutter contre des animaux sauvages dangereux, un environnement mortel et une expédition allemande concurrente déterminée à atteindre l’arbre en premier.

Le blockbuster de Disney a fait sa première à Disneyland le week-end dernier, ce qui semblait être un moment assez amusant, et nous avons également vu les premières réactions au film sur les réseaux sociaux, qui ont été plutôt positives dans l’ensemble. Bien qu’il ne sorte que ce vendredi 30 juillet (dans les salles et sur Disney + Premier Access), l’embargo sur les critiques est rompu et les critiques commencent à partager leurs réflexions. Voyons ce qu’ils disent.