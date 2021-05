Les critiques de l’Armée des morts de Zack Snyder sont arrivées, voici ce que les critiques disent à propos du film Netflix Zombie

Il est prudent de dire que Zack Snyder connaît une très bonne année jusqu’à présent. La version de son réalisateur de Justice League a finalement été publiée en mars, et nous avons maintenant son thriller d’action de braquage de zombies Army of the Dead, qu’il a réalisé et co-écrit avec Joby Harold et Shay Hatten. Le casting comprend Dave Bautista (qui a refusé un rôle dans The Suicide Squad à venir de James Gunn pour cette partie), Ella Purnell, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder et Tig Notaro.

Dans Army of the Dead, un groupe de mercenaires prend le pari ultime après une épidémie de zombies à Las Vegas, se rendant dans la zone de quarantaine pour réussir un énorme braquage. Le thriller d’action fera ses débuts dans certains cinémas le 14 mai, puis sur Netflix le 21 mai (et, en passant, cette sortie est une énorme affaire pour Netflix). Les premières réactions du film ont déjà été publiées sur les réseaux sociaux, et elles ont été majoritairement positives! Maintenant, les critiques ont commencé à publier leurs critiques, alors jetons un coup d’œil.