Les critiques de l’iPhone 13 affirment que la durée de vie de la batterie s’est considérablement améliorée

De nombreuses fuites de l’iPhone 13 qui ont précédé l’événement de lancement d’Apple la semaine dernière ont affirmé que les quatre nouveaux iPhones auraient des capacités de batterie plus importantes que leurs prédécesseurs. Apple l’a confirmé sur scène. Les nouvelles batteries permettent aux modèles plus petits de chaque paire d’iPhone 13 de durer 1,5 heure de plus que leurs prédécesseurs. Les plus gros modèles durent 2,5 heures de plus que leurs prédécesseurs. Il ressort également du discours que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro auront des tailles de batterie et des estimations de batterie différentes, malgré le même design.

Dans les jours qui ont suivi, nous avons vu les capacités réelles de la batterie des quatre iPhone 13. En effet, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro disposent de batteries plus grosses. Cela nous amène aux premières critiques de l’iPhone 13, qui confirment que la durée de vie de la batterie a été sensiblement améliorée.

La mise à niveau de la durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 bat le mini

L’iPhone 13 a duré près de deux jours sur une charge dans l’examen d’Engadget. L’iPhone 13 mini a survécu à l’iPhone 12 mini, survivant presque toute une journée avec une utilisation légère. Wired a également souligné les améliorations notables de la batterie sur l’iPhone 13 standard. Cependant, l’examen indique que la mini batterie de l’iPhone 13 est toujours décevante, malgré les mises à niveau.

Séparément, The Verge a déclaré que la durée de vie de la batterie sur l’iPhone 13 ordinaire est “excellente”. Le blog a noté que l’iPhone 13 a duré de 7h00 à minuit lors d’une journée intensive qui comprenait 5 heures de temps d’écran. Le téléphone a duré jusqu’au deuxième jour, un jour avec une utilisation plus légère.

Selon l’examen Tom’s Guide, l’iPhone 13 a duré 10 heures et 33 minutes dans son test standard. Le test consiste à forcer le téléphone à surfer sur le Web en 5G avec la luminosité de l’écran réglée à 150 nits. L’iPhone 12 a marqué 8 heures et 25 minutes dans le même test. Le Galaxy S21 a atteint 9 heures et 53 minutes.

La conception interne de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini indique la taille et la forme de la batterie. Source de l’image : Apple Inc.

L’iPhone 13 Pro Max est le meilleur

Selon la revue iPhone 13 Pro de The Verge, la durée de vie de la batterie est incroyable. Le blog indique que l’iPhone 13 Pro a duré “de tôt le matin à 23h00 avec 20% restants”. C’est avec plus de 4 heures de temps d’écran avec une utilisation très intensive. Une utilisation moins intense a permis à la batterie de durer 7 heures d’écran.

Par ailleurs, le Wall Street Journal confirme cette affirmation, affirmant que la durée de vie de la batterie est de « deux jours sur le gigantesque iPhone 13 Pro Max. Deux. Jours.” L’examen du Journal a déclaré que les quatre modèles ont duré au moins une heure de plus que leurs prédécesseurs. D’autres gains sont possibles après la désactivation de la connectivité 5G. Mais c’est le Pro Max qui peut durer plus d’une journée avec facilité.

La durée de vie de la batterie est d’autant plus impressionnante compte tenu de l’affichage 120 Hz

Ces résultats sont d’autant plus impressionnants que les téléphones iPhone 13 Pro sont dotés d’écrans à 120 Hz. Ces écrans consomment plus d’énergie à des taux de rafraîchissement plus élevés. Mais ce sont des panneaux LTPO 120 Hz, ce qui signifie qu’iOS 15 adaptera automatiquement le taux de rafraîchissement à ce qui est affiché à l’écran. Cela aidera à préserver la durée de vie de la batterie, car l’écran se rafraîchit entre 10 Hz et 120 Hz, selon le contenu.

La même critique du Tom’s Guide permet de mettre en perspective la durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 Pro. Le blog a utilisé son test d’autonomie de batterie standard “où [they] forcer un téléphone à recharger sans cesse des pages Web sur une connexion cellulaire jusqu’à ce qu’il meure. La batterie de l’iPhone 13 Pro a duré près de 3 heures de plus que l’iPhone 12 Pro et 2 heures de plus que le Galaxy S21 Plus – le total était de 11 heures et 42 minutes. Dans cet esprit, l’iPhone 13 Pro Max devrait durer encore plus longtemps que cela dans le même test.

Le fait que ces critiques n’aient pas de scores pour l’iPhone 13 Pro Max met en évidence à quel point la durée de vie de la batterie est impressionnante sur le plus grand nouvel iPhone d’Apple cette année.