Les critiques de Many Saints of Newark sont arrivées, voici ce que les critiques disent de la préquelle des Sopranos

L’histoire des Sopranos continue, en quelque sorte. David Chase, l’homme qui nous a apporté la série dramatique policière, a co-écrit avec Lawrence Konner The Many Saints of Newark, une préquelle de l’émission HBO. Le film a été réalisé par le vétérinaire des Sopranos Alan Taylor (qui a remporté un Emmy pour sa réalisation de la série) et met en vedette Alessandro Nivola, Michael Gandolfini, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro, Ray Liotta et Vera Farmiga.