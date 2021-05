Les critiques de Mazepin “ Bad Boy ” sont “ captivantes ”

Guenther Steiner dit que les messages radio critiquant Nikita Mazepin sont «captivants» par la F1, et a défendu la pénalité de son pilote au GP du Portugal.

La recrue de Haas Mazepin n’a pas encore quitté un week-end de Grand Prix sans un barrage de plaintes contre son nom.

Lors du GP de Bahreïn, qui s’est terminé par une vrille et un crash, il a été critiqué pour avoir sauté la file d’attente lors des qualifications avec une plainte similaire adressée trois semaines plus tard à Imola.

Quant à Portimao, c’est à nouveau en qualifications que ça a commencé, qualifié de «f *** ing idiot» et de «con» par Nicholas Latifi qui estimait que Mazepin l’avait bloqué.

Un peu plus de 24 heures plus tard, Sergio Perez a également qualifié la recrue russe de «f *** king idiot» en ignorant les drapeaux bleus et en brandissant le leader de la course. Mazepin a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour cela.

Steiner pense que la diffusion de messages critiques à l’égard de Mazepin est «un peu accrocheur» de la part de la F1.

Il a dit: «Ce qui est dit en course, quand vous allez à 300 km / h, vous n’allez pas dire ‘ce gars n’était pas très gentil’, vous l’appellerez autre chose. Qui ne le ferait pas?

«Nous savons tous que Nikita est devenu le ‘mauvais garçon’ il y a quelque temps, alors c’est sûr que la F1 a toujours diffusé les commentaires à son sujet parce que [people] aime l’écouter.

«S’ils diffusent des choses gentilles et douces à propos des autres, personne ne s’en soucierait donc je pense que c’est un peu accrocheur de leur côté, mais nous faisons partie du show business de course, donc ça en fait partie.

«Je ne pense pas que cela l’affecte. Je n’aimerais pas ce que les gens disent de moi, mais si cela vous affecte, vous ne devriez pas faire ce travail, faites quelque chose de différent si vous avez un peu peur.

Steiner a ajouté que la pénalité de Mazepin pour avoir ignoré les drapeaux bleus et retardé Perez n’était pas tout à fait juste pour le pilote.

“Je pense que son drapeau bleu s’est allumé très tard”, a déclaré le patron de l’équipe Haas, cité par GPFans. “[Perez] était déjà passé quand la lumière s’est allumée.

«Nous devons également améliorer notre communication lorsque nous sortons des stands et que quelqu’un arrive. Ce n’était pas intentionnel et rien de mal n’est arrivé à la fin, mais cela n’a jamais l’air bien.

«Les cinq secondes d’aujourd’hui n’ont pas fait une grande différence à la fin. Il a parlé à Checo, il s’est excusé auprès de lui et c’était une véritable erreur.

«Ces choses arrivent et la bonne chose est que personne n’a été endommagé. Oui, Nikita avait les cinq secondes supplémentaires, mais cela n’a rien changé.

