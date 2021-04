Les critiques de Melissa McCarthy Thunder Force sont arrivées, voici ce que les critiques disent à propos du film Netflix

Melissa McCarthy et son mari Ben Falcone se sont à nouveau associés pour un autre film. Thunder Force met en vedette Melissa McCarthy et Octavia Spencer dans le rôle de deux meilleurs amis séparés qui se réunissent après avoir conçu un sérum qui donne des super pouvoirs aux gens ordinaires. Le film met également en vedette Jason Bateman, Cobby Cannavale, Pom Klementieff et Falcone (qui l’a également réalisé et écrit).

Thunder Force vient de sortir sur Netflix, alors préparez-vous à profiter d’une soirée cinéma sur votre canapé après avoir lu ce que les critiques disent à propos du film.