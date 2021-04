Les critiques de Mortal Kombat sont arrivées, voici ce que les critiques disent sur le film de jeu vidéo

Le très attendu Mortal Kombat est enfin presque là! Après avoir traversé des problèmes de développement pendant des années, le redémarrage de la franchise cinématographique (basée sur la franchise de jeux vidéo du même nom), fera ses débuts le 23 avril dans les salles et sur HBO Max. Simon McQuoid fait ses débuts en tant que réalisateur de long métrage avec ce film d’arts martiaux et le casting comprend Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano et Mehcad Brooks.

Les fans peuvent regarder le film de jeu vidéo super sanglant le vendredi 23 avril (bien que vous puissiez déjà regarder les sept premières minutes). En attendant, les critiques ont commencé à partager leurs critiques du film, alors allons-y.