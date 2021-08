Les critiques de Protege sont en ligne, voici ce que les critiques disent du nouveau film d’action

L’été tire peut-être à sa fin, mais les sorties de films d’été continuent d’arriver. Ce week-end, le thriller d’action The Protege fera ses débuts dans les salles, avec Michael Keaton, Maggie Q, Samuel L. Jackson, Robert Patrick et Patrick Malahide. Maggie Q incarne Anna, la tueuse à gages la plus qualifiée au monde qui a été élevée par le légendaire assassin Moody. Mais quand Moody est tué, elle cherche à se venger. Alors qu’Anna se retrouve mêlée à un tueur énigmatique, leur confrontation devient mortelle et les détails d’une vie passée à tuer se resserrent de plus en plus.

Le Protégé, réalisé par Martin Campbell (Casino Royale), est désormais disponible uniquement en salles. Les critiques ont commencé à partager leurs critiques sur le thriller, alors jetons un coup d’œil à ce qu’ils disent.