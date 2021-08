Les critiques de réminiscence de Hugh Jackman sont ici, découvrez ce que les critiques disent du film de science-fiction

Qui d’autre est prêt à revoir Hugh Jackman sur nos écrans ? Il joue ensuite dans le thriller de science-fiction Reminiscence dans le rôle de Nick Bannister, un détective privé de l’esprit, qui navigue dans le passé en aidant ses clients à accéder aux souvenirs perdus. Vivant sur la côte engloutie de Miami, sa vie change à jamais lorsqu’il prend une nouvelle cliente, Mae. Une simple question de perdu et de trouvé devient une obsession dangereuse. Alors que Bannister se bat pour découvrir la vérité sur la disparition de Mae, il découvre un complot. Rebecca Ferguson joue le rôle de Mae (marquant une réunion des deux acteurs de The Greatest Showman), et le film présente également Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Marina de Tavira et Daniel Wu. Lisa Joy, co-créatrice et showrunner de Westworld, a réalisé le thriller lors de ses débuts en tant que réalisatrice de long métrage et a considéré le casting de Jackman comme essentiel.

Réminiscence fera ses débuts dans les salles le 20 août, avec une sortie simultanée d’un mois sur HBO Max. Les critiques ont commencé à publier leurs critiques, alors jetons un coup d’œil.