Les critiques de “Sniffy” Football’s Coming Home ont fustigé – ce que signifie la chanson | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que l’Angleterre est sur le point de disputer les demi-finales de l’Euro 2020 ce soir, il n’est pas surprenant que It’s Coming Home soit entendu dans tout le pays tout au long de la journée. Malgré la joie que cela procure à de nombreux fans de football, il y en a qui ne sont pas aussi enthousiastes à ce sujet et font connaître leurs opinions à ceux qui le sont.

Matt Forde, un comédien et partisan de l’Angleterre, s’est adressé à Twitter pour partager sa frustration d’avoir été jugé pour avoir apprécié la chanson par ceux qui ne comprennent pas ce que cela signifie réellement.

Il a déclaré : « J’aime à quel point certaines personnes sont indifférentes à propos du « football rentre à la maison ». C’était à l’origine une référence à l’accueil de l’Euro 96 et est soit dit en plaisantant, soit chanté avec joie. Si le bonheur des autres vous ennuie, c’est vous le problème #EURO2020.”

La chanson provient d’une célèbre chanson intitulée The Three Lions, qui a d’abord été écrite comme un hymne de football anglais.

Il a été écrit pour la compétition Euro 1996 par Frank Skinner et David Baddiel, tous deux comédiens, ainsi qu’un groupe appelé les Lightning Seeds.

Quand il s’agit de ce que les paroles « ça rentre à la maison » signifient réellement, elles font référence au fait qu’au moment de la sortie de la chanson, l’Angleterre organisait son premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde de 1966.

Il est maintenant devenu une référence d’espoir pour l’Angleterre qui remporte et ramène le trophée à la maison et que le football tel que nous le connaissons maintenant a été inventé en Angleterre en 1863 – ce qui signifie qu’il revient là où il est né si l’équipe est victorieuse.

D’autres aspects des paroles bien connues de la chanson incluent “Trois lions sur un maillot”, faisant référence au logo de l’équipe de football d’Angleterre qui reprend exactement ce que dit la chanson.

Au moment de la création de l’hymne, cela faisait 30 ans que les supporters anglais n’avaient pas remporté la Coupe du monde – faisant de la ligne «30 ans de blessure» une référence appropriée aux pertes subies par l’équipe.

Cette ligne est maintenant souvent mise à jour avec le nombre d’années depuis la victoire de l’Angleterre en 1966, le record actuel étant de 55 ans – quelque chose qui pourrait être remis à zéro si l’équipe est victorieuse lors de la finale de dimanche.

Le tweet de M. Forde à propos de la piste a reçu une réponse mitigée de la part des autres fans de football, certains appréciant la joie que cela leur apporte et d’autres le critiquant pour son caractère négatif et arrogant.

L’un d’eux a déclaré : “La chanson n’est pas heureuse, elle parle du désespoir, de la déception et de l’angoisse d’être un fan de l’Angleterre et de l’espoir désespéré que cette fois – plus que n’importe quelle autre – ce sera différent (même si nous savons que “L’Angleterre va jette-le”). C’est aussi maudit.

Un deuxième a ajouté : « C’est aussi une mélodie qui claque. Merci à @Baddiel and Co pour l’avoir mis au monde.

Un autre a déclaré: «Pour être juste, il n’avait pas l’habitude de s’asseoir confortablement avec moi jusqu’à ce qu’on m’explique le contexte autour de l’hébergement à l’époque. Maintenant, cela a du sens et tout va bien.

Un quatrième a ajouté : « Tout le concept de la chanson est qu’ils souhaitent au-delà de tout espoir que quelque chose puisse arriver après tant d’années, mais sachant au fond que cela n’arrivera pas. C’est la chanson la moins arrogante.

Un autre fan a déclaré : « Cette chanson est fabuleuse. ’96 était l’année où mon père est mort, en mai, un Irlandais rationnel et ouvert d’esprit, il aurait adoré l’Euro 96 et toutes les actions des pays d’origine. Ce fut un été difficile, cette chanson a acheté la joie – je pense à lui quand je l’entends. Heureusement.”