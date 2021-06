Les critiques de Spirit Untamed sont là, découvrez ce que les critiques disent de The Spirit: Stallion Of The Cimarron Spin-Off

La saison estivale des films est arrivée ! Le dernier film de DreamWorks Animation, Spirit Untamed, sort en salles ce vendredi 4 juin. Il a été réalisé par Elaine Bogan et co-réalisé par Ennio Torresan Jr. (dans leurs débuts en tant que réalisateur de longs métrages !) et met en vedette Isabela Merced, Jake Gyllenhaal , Julianne Moore, Marsai Martin, Mckenna Grace, Walton Goggins, Eiza González et Andre Braugher. Le long métrage est basé sur la série Netflix Spirit Riding Free et est un spin-off du film d’animation Spirit: Stallion of the Cimarron.

Dans ce film d’aventure, la vie de Lucky Prescott change à jamais lorsqu’elle quitte la ville pour une petite ville frontalière et se lie d’amitié avec un mustang sauvage nommé Spirit. Spirit Untamed ne sortira pas en salles avant ce vendredi 4 juin, mais les critiques ont déjà commencé à partager leurs critiques, alors voyons ce qu’ils ont à dire.