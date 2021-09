Les critiques de Tales of Arise rassemblent – toutes les partitions

in

Contes de l’Ascension les critiques ont atterri et nous avons arrondi les scores pour vous.

Le jeu est sorti hier, le 10 septembre, et est la 17e entrée principale de la série Tales.

Vous pouvez le récupérer sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Initialement prévu pour la sortie l’année dernière, le jeu a été retardé afin de résoudre certains problèmes de qualité et afin que l’équipe puisse le sortir sur plus de plateformes.

Tales of Arise se déroule dans un système solaire contenant les deux planètes voisines de Dahna et Rena. Les habitants de Dahna ont toujours honoré leurs voisins de Rena, que l’on peut voir du ciel, comme une terre de justes et de divins.

Ici, les légendes et les traditions sur Rena et ses habitants se transmettent depuis des générations et, au fil du temps, sont devenues des faits dans leur esprit, masquant une réalité cruelle pour les habitants de Dahna.

Vous voyez, pendant 300 ans, le peuple de Rena a régné sur Dahna, et pendant ce temps, il a pillé la planète de ses ressources et dépouillé son peuple de sa dignité et de sa liberté.

Le jeu commence avec deux personnes, nées sur des mondes différents, désireuses de changer leur destin et de créer un nouvel avenir pour elles-mêmes et leur peuple.

Doté d’une distribution originale de personnages, de combats dynamiques et d’environnements charmants, il comporte également des éléments classiques de Tales Of.

Le jeu se porte plutôt bien sur Steam avec 55 170 personnes qui y jouent actuellement au moment de la publication.

Il existe de nombreuses critiques pour les derniers Tales Of, mais la liste ci-dessous devrait vous donner une idée générale de ce que pensent les critiques. Comme d’habitude, tous les scores sont basés sur dix étant le plus élevé, sauf indication contraire.

Commentaires sur Tales of Arise