Les critiques de Tomorrow War sont arrivées, voici ce que les critiques disent du film de science-fiction de Chris Pratt

Le prochain film d’action de Chris Pratt est arrivé ! Il joue ensuite dans The Tomorrow War, un film de science-fiction qui suit un groupe de soldats d’aujourd’hui qui sont enrôlés et envoyés dans le futur pour combattre une armée extraterrestre et sauver le monde. Pratt incarne l’un de ces soldats, Dan Forester, qui fait équipe avec un scientifique et son ex-père dans une quête désespérée pour sauver la planète. Le film met également en vedette Yvonne Strahovski, JK Simmons, Betty Gilpin et Sam Richardson, et a été réalisé par Chris McKay dans ses débuts de réalisateur en direct.

The Tomorrow War devait à l’origine sortir en salles par Paramount, mais Amazon Studios a acheté les droits de distribution en raison de la pandémie de Covid-19 et il sortira désormais exclusivement sur Amazon Prime Video le 2 juillet. Voyons ce que les critiques disent de la film.