Les critiques de Toto Wolff à l’encontre de Valtteri Bottas « très bon marché »

Max Verstappen estime que la critique de Toto Wolff sur la conduite de Valtteri Bottas au départ de la course au Mexique est « très bon marché ».

Parti en pole position, le Finlandais n’a pas pu empêcher Verstappen de prendre la tête au départ du Grand Prix du Mexique avec le Néerlandais en piqué à l’extérieur au virage 1.

Par la suite, le coéquipier de Bottas et son patron ont critiqué le manque de combat qu’il a mené, Lewis Hamilton affirmant qu’il avait « évidemment laissé la porte ouverte » pour le Taureau rouge man et Wolff déclarant qu’il avait également laissé trop de place.

Soulignant l’écart laissé à Verstappen par Bottas dans le premier virage, s’adressant à Sky Sports F1, le directeur de l’équipe Mercedes a insisté : « Cela n’aurait pas dû arriver.

«Nous avions deux voitures devant et semblaient ouvrir la mer pour que Max puisse contourner l’extérieur.

« Et même ainsi, même avec le spin après [and] une perte totale de points, cela aurait pu être une troisième ou une quatrième place. C’est pour le moins agaçant. »

Quelle victoire et quelle performance d’équipe ! Tout simplement adorable 🤘 Le départ a fait ma course et la voiture était incroyable, merci @redbullracing, @HondaRacingF1 et tout le monde à l’usine 💪 Et ce public passionné, tout simplement incroyable, félicitations pour @SCecoPerez son podium 🙌 #MexicanGP 🇲🇽 pic.twitter. com/xtZ5t0iFOe – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 7 novembre 2021

Verstappen, qui a remporté la course avec facilité pour étendre son avance au championnat, a cependant défendu Bottas, estimant que le pilote lié à Alfa Romeo n’a pas fait trop de mal.

en fait, il dit que la critique de Wolff envers son chauffeur est « très bon marché » et ne sait pas de quoi il parle.

« Il faut laisser de la place à une largeur de voiture, sinon il [Bottas] aurait reçu une pénalité », a déclaré Verstappen De Telegraaf.

« Je ne sais pas de quoi Toto parle. Vous pouvez facilement blâmer Valtteri, mais je pense que c’est très bon marché.

La seule fois où Verstappen et Bottas étaient proches l’un de l’autre sur la piste après le départ, c’est lorsque le Finlandais s’est arrêté vers la fin pour tenter de voler le point supplémentaire du meilleur tour au pilote de 24 ans et l’a rattrapé en tentant de faire.

Plutôt que de continuer à pousser pour rester en tête ou s’écarter et laisser la Mercedes se défaire, Verstappen a ralenti et apparemment délibérément bloqué son rival, forçant Bottas à s’arrêter pour de nouveaux pneus pour finalement devenir violet.

Wolff n’y voyait cependant rien de mal.

« Oui, c’était un peu de jeu », a-t-il déclaré.

« Max était conscient que Valtteri faisait le tour le plus rapide et il l’a ensuite ralenti, ce qui est tout à fait possible, il peut le faire.

« Nous avons donc opté pour un autre set, et cette fois en air libre, nous avons récupéré le tour le plus rapide. »