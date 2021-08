Les critiques de vapeur du simulateur de tondeuse à gazon mélangées sur les fonctionnalités manquantes

Capture d’écran : Jeux Skyhook

Lawn Mowing Simulator est une excellente idée, et parfois agréable à jouer, mais cela ressemble trop souvent à un hommage à l’économie mécanisée autour de l’aménagement paysager plutôt qu’à une célébration de la coupe de l’herbe. J’adore me promener dans la cour avec une tondeuse surdimensionnée en contemplant le temps qui passe au ralenti. Transporter le cul pour terminer des contrats qui paient à peine les réparations de mon équipement ? Pas tellement.

Sorti la semaine dernière sur PC et Xbox, le simulateur de tonte de pelouse de Skyhook vous permet de vous lancer dans une carrière d’aménagement paysager, de bricoler une entreprise en tondant des pelouses de plus en plus complexes et en améliorant votre équipement dans le processus. Vous passez la majeure partie de votre temps à conduire des tondeuses autoportées dans les champs et sur les collines, en ajustant soigneusement la vitesse et la hauteur de coupe pour maximiser l’efficacité de votre machine et l’empêcher de surchauffer tout en effectuant le travail à temps. Terminez un travail et vous obtenez de l’argent. Cet argent permet d’acheter de meilleures tondeuses pour effectuer des travaux plus importants plus rapidement, débloquant des cours plus difficiles et des outils ambitieux.

En réalité, bien sûr, vous passez la majeure partie du jeu à ne rien faire du tout, à part conduire tout droit et parfois faire demi-tour pour revenir en arrière. C’est l’attrait principal de Lawn Mowing Simulator : de longues périodes de répétition par cœur sans aucun souci dans le monde en dehors du bourdonnement du moteur et du flux constant de tontes d’herbe. Les outils ménagers alimentés par des combustibles fossiles détruisent le climat (les pelouses ne sont pas trop belles non plus), donc c’est le moment idéal pour les transporter dans un musée virtuel où ils ne peuvent pas faire de mal. Malheureusement, Lawn Mowing Simulator a juste un tas de défauts qui entravent cette aspiration louable.

Les contrats sont chronométrés et faciles à échouer. J’ai passé l’un de mes premiers emplois à regarder les dernières secondes s’écouler alors que je cherchais anxieusement ce pied carré d’herbe que j’avais manqué d’une manière ou d’une autre. Essayez de pousser votre tondeuse trop vite et vous l’endommagerez, en disant au revoir à votre argent durement gagné. Il y a même une minuterie pour récurer la pelouse avant de commencer à vous débarrasser de tout objet aléatoire (outils de jardinage, jouets pour enfants) qui pourrait endommager vos lames si vous les frappez. Des expressions idiomatiques telles que “le temps, c’est de l’argent” semblent être la force motrice du mode carrière du jeu.

Il y a d’autres déceptions. Pas de tondeuses poussées pour une personne. Pas d’outils de bordure. Vous pouvez accidentellement mutiler les pétunias et obtenir 20 $ amarrés, mais vous ne pouvez pas utiliser un outil plus précis pour approcher chaque pelouse avec plus de précision. Il semble que la réflexion ait porté sur la reproduction du cycle d’accumulation de capital qui sous-tend les conceptions de la plupart des gens sur la gestion des petites entreprises plutôt que sur l’expérience discrète de l’élagage des usines.

Comme PC Gamer l’a noté dans son résumé, les joueurs ont lâché leur propre pelouse passionnée sur la page de critiques Steam du jeu. “Pas de tondeuses poussées, pas de mangeurs de mauvaises herbes, pas de jus d’herbe qui s’échappe de la goulotte de la tondeuse, pas d’herbe collée aux roues, pas de colombes en deuil dans l’ambiance, pas même de DESCENDRE DE LA TONDEUSE”, a écrit l’utilisateur de Steam giv_me_hell. « C’est littéralement le strict minimum d’une expérience de tonte de pelouse satisfaisante. » Járnsíða a écrit : “En tant que paysagiste, ce jeu me rend triste.”

Il y a aussi beaucoup de critiques positives sur le jeu, et il a actuellement une note “principalement positive”, mais il est clair que les gens sont entrés dans Lawn Mowing Simulator avec beaucoup d’attentes différentes nées d’années d’expérience dans le monde réel, comme la personne qui l’a sonné pour que l’herbe ne soit pas plus difficile à couper sous la pluie (vous pouvez basculer les options météo dans le menu des paramètres).

Surtout, je souhaite juste que le jeu ait le sentiment de se concentrer péniblement pendant une heure juste pour que vous puissiez enfin regarder en arrière la pelouse que vous venez de tondre et vous prélasser à quel point elle sent fraîche, à quel point elle a l’air bien rangée et à quel point elle est délicatement spongieuse entre votre nu pieds. Les sims hyper-spécifiques ont un moment en ce moment. American Truck Simulator était traité comme une bizarrerie. Maintenant c’est le modèle. Microsoft Flight Simulator était l’un des meilleurs jeux de l’année dernière. First House Flipper a repris Twitch. Plus récemment, c’était Power Washing Simulator. Pour l’instant, Lawn Mowing Simulator n’a pas vraiment l’impression d’être à la hauteur.

Au lieu de simuler le soin, la patience et la précision nécessaires à l’utilisation de pièces d’équipement imposantes pour manucurer soigneusement des millions de minuscules et minces taches de vert, Skyhook a choisi de se concentrer sur les incitations économiques qui motivent l’art. À chaque instant, on vous rappelle qu’il ne s’agit pas d’un passe-temps agréable mais d’un travail marchand, et à moins que vous ne le remplissiez selon les spécifications souhaitées du marché, vous manquerez d’affaires et vous ferez face à la ruine économique. Je pense que je vais retourner désherber mon île Animal Crossing.