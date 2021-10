Les critiques d’Enes Kanter contre la Chine et l’hypocrisie de l’industrie du sport méritent des éloges

Le joueur des Boston Celtics Enes Kanter avant un match contre les Wizards de Washington au TD Garden de Boston, Massachusetts, le 27 octobre 2021. (Omar Rawlings/.)

L’Association nationale de basket-ball apprécierait grandement que toutes les personnes impliquées dans le sport restent suffisamment silencieuses sur les atrocités qui se poursuivent en Chine pour que son équipe de développement international puisse terminer son travail sans interruption. Malheureusement pour la NBA – mais heureusement pour tout le monde – le centre des Boston Celtics Enes Kanter refuse de jouer le jeu.

Ces derniers temps, Kanter s’est lancé dans une sorte de croisade. Ne voulant pas rester silencieux comme ses patrons à la recherche d’une part de marché crasseuse, Kanter a été direct sur les péchés du dirigeant chinois Xi Jinping, qu’il décrit comme un « dictateur brutal », et du PCC, qui, entre autres, opprime Le Tibet, s’appuie sur le travail des esclaves, et a emprisonné jusqu’à 2 millions d’Ouïghours dans des camps de concentration. Kanter soutient que les Américains ne devraient pas ignorer cela. « N’oubliez pas », a-t-il déclaré la semaine dernière à propos des biens de consommation produits par le travail forcé, « chaque fois que vous mettez ces chaussures sur vos pieds, ou que vous mettez ce T-shirt sur votre dos, il y a tellement de larmes et tellement l’oppression et tant de sang derrière tout cela. En particulier, il évoque le « travail forcé ouïghour », qu’il décrit comme « l’esclavage des temps modernes » qui « se produit actuellement en Chine ».

Sur l’hypocrisie de l’industrie sportive américaine, Kanter est torride. « Nike », a-t-il souligné récemment, « continue de parler de l’injustice ici en Amérique, mais quand il s’agit de la Chine, Nike reste silencieux. » En effet, c’est le cas. D’ailleurs, le commissaire de la NBA, Adam Silver, qui, lorsqu’il est pressé, a tendance à proférer des euphémismes sur les questions chinoises « compliquées » et à babiller nerveusement sur la nécessité d’un « soft power » et d’un « échange culturel ». Il en va de même pour Steve Kerr, l’entraîneur des Golden State Warriors, qui a essuyé des tirs mérités l’année dernière pour son refus de commenter les informations selon lesquelles des participants aux académies d’entraînement chinoises de la NBA ont été physiquement battus et privés d’éducation – une réticence qui, par rapport à son franc-parler dénonçant la violence armée et l’injustice raciale aux États-Unis, beaucoup ont semblé étranges.

L’horreur de Kanter face à la conduite des régimes totalitaires vient en partie de son expérience personnelle. En 2016, il a critiqué le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, le décrivant comme le « Hitler de notre siècle ». En réponse, son père a d’abord été démis de ses fonctions dans une université turque, puis inculpé en tant que membre d’un groupe terroriste, tandis que Kanter a été banni du pays, son passeport a été annulé et a été inculpé par contumace de terrorisme. Certains y auraient répondu en se taisant. Kanter a pris le contre-pied. « XI JINPING et le Parti communiste chinois », a-t-il tweeté cette semaine. « Quelqu’un doit vous donner une leçon, je ne m’excuserai JAMAIS de dire la vérité. Vous ne pouvez PAS m’acheter. Vous ne pouvez PAS me faire peur. Vous ne pouvez PAS me faire taire.

En règle générale, nous ne sommes pas enclins à célébrer les artistes ou les athlètes pour leurs positions politiques, dont beaucoup impliquent la récitation confortable de choses qui ne leur coûtent rien parmi leurs amis et mécènes. Mais la suppression par la NBA de la dissidence sur la question de la Chine est si déconcertante et si complète qu’il est rafraîchissant de voir quelqu’un percer, nageant à contre-courant de l’intérêt personnel. Enes Kanter mérite des applaudissements pour sa franchise. La NBA et ses partenaires feraient bien de tenir compte de ses avertissements.

