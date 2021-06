Les critiques des gardes du corps de la femme du hitman sont en vigueur, voyez ce que les critiques disent de la réunion de Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson

Après ces premières critiques et une poignée d’autres, il semble que The Hitman’s Wife’s Bodyguard obtiendra un accueil critique globalement similaire à celui de The Hitman’s Bodyguard, c’est-à-dire tombant dans la plage négative mixte. Cela dit, The Hitman’s Bodyguard s’est bien comporté sur le plan commercial, gagnant plus de 176 millions de dollars dans le monde, alors peut-être que The Hitman’s Wife’s Bodyguard se produira de la même manière dans ce domaine maintenant que les cinémas rouvrent. En plus des acteurs susmentionnés, la suite met également en vedette Morgan Freeman, Antonio Banderas, Frank Grillo et Richard E. Grant, entre autres.