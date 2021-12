Les critiques des médias de Manchin prédisent que le « non » de reconstruire mieux est une menace pour « l’avenir de la démocratie américaine »

Certains commentateurs des médias libéraux ont prédit dimanche que le vote du sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin contre le plan Build Back Better du président Biden pourrait très bien sonner le glas de la démocratie.

Manchin a annoncé sur « Fox News Sunday » qu’il voterait pour le plan BBB après un long débat.

LES ÉTATS LIBÉRAUX RÉAGISSENT AU « NON » DE MANCHIN POUR MIEUX RECONSTRUIRE : « BEAUCOUP À TRAITER »

« J’ai toujours dit ceci, Bret: si je ne peux pas rentrer chez moi et expliquer aux habitants de Virginie-Occidentale, je ne peux pas voter pour cela », a déclaré Manchin à l’hôte invité Bret Baier. « Et je ne peux pas voter pour continuer avec ce projet de loi. Je ne peux tout simplement pas. J’ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je ne peux pas y arriver. »

Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV) ferme la porte d’un ascenseur après un déjeuner politique démocrate au Capitole américain à Washington, États-Unis, le 16 décembre 2021. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Plus tard, il a répondu « Ceci est un non sur ce projet de loi. J’ai essayé tout ce que je sais faire. »

Les médias libéraux et les politiciens progressistes ont immédiatement attaqué Manchin pour sa position, y compris son collègue le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., qui a accusé Manchin d’être redevable aux sociétés pharmaceutiques. D’autres ont qualifié la décision de « dévastatrice », tandis que le panel « This Week » d’ABC a montré une déception visuelle face à la nouvelle.

Cependant, il y avait aussi plusieurs prédictions cohérentes selon lesquelles la décision de Manchin pourrait annoncer la fin de la démocratie telle qu’ils la connaissaient.

Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV) prononce une allocution devant des journalistes au Capitole américain à Washington, DC, États-Unis, le 1er novembre 2021. (REUTERS/Jonathan Ernst)

MANCHIN DIT QU’IL « NE PEUT PAS VOTER » POUR UNE MEILLEURE RECONSTRUCTION: « J’AI TOUT FAIT HUMALEMENT POSSIBLE »

Mehdi Hasan de MSNBC a tweeté « Ce qui est pire – que Manchin tue le programme législatif de Biden, et peut-être aussi l’avenir de la démocratie américaine, ou qu’il a perdu la majeure partie de cette année à traîner tout cela pour le faire * et * a gaspillé la moitié du temps que les démocrates contrôlent le Congrès et la Maison-Blanche. »

Dans un tweet largement moqué, Jennifer Rubin du Washington Post a écrit « Si Manchin n’est pas à la fois sur le BBB et sur le vote, Biden est fini. La démocratie ne tient qu’à un fil. Difficile de penser à quelqu’un de plus destructeur. »

Lors d’une apparition sur les « Sources fiables » de CNN, le journaliste Carl Bernstein a également laissé entendre que le vote de Manchin pourrait affecter considérablement la démocratie américaine dans son refus d’éliminer la règle de l’obstruction systématique au Sénat.

« Et cela entre également dans la question des droits de vote car à moins qu’il n’y ait quelque chose qui puisse être fait au sujet de la règle de l’obstruction systématique au Sénat que Manchin a de nouveau indiqué qu’il ne changera pas, il n’y aura pas de moyen législatif efficace de faire ce qui est nécessaire à faire pour garantir la démocratie américaine à travers le droit de vote pour tous les Américains sans être supprimé comme nous le voyons maintenant », a déclaré Bernstein.

Bernstein a décrit plus tôt le vote de Manchin comme un « énorme revers ».

« C’est un énorme revers. Cela montre une fois de plus que le pouvoir du sénateur Manchin, qui est si disproportionné par rapport à ce qu’il devrait être, et du sénateur Sinema également. Mais ce que nous avons ici, ce sont les intérêts du peuple américain dans le législation et va tomber en vain ou ne pas aboutir », a déclaré Bernstein.

D’autres ont affirmé que le vote de Manchin en soi prouve la fin de la démocratie.

Le président Joe Biden prononce une allocution sur le plafond de la dette lors d’un événement dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le lundi 4 octobre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

Wajahat Ali du Daily Beast a tweeté : « Une nation entière de plus de 330 millions de personnes détournée et foutue par la cupidité des entreprises et des lobbyistes qui possèdent un homme qui représente un État de 1,8 million d’habitants. J’espère que tout cela reflète le besoin d’une réforme et d’un changement structurels massifs. . En son absence, nous sommes une coquille de démocratie. «

Lawrence O’Donnell de MSNBC a commenté qu' »une » démocratie saine « n’aurait pas de Sénat avec 2 par État. (Ou un collège électoral.) »

Les réactions au vote de Manchin correspondaient au traitement qu’il avait reçu pour son désaccord avec Biden et les membres les plus progressistes du Parti démocrate.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS