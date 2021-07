Les critiques d’Escape Room 2 sont disponibles, voyez ce que les critiques disent du tournoi des champions

Le genre d’horreur est unique, avec une base de fans absolument enragée. En tant que tel, il devrait être intéressant de voir comment le public cinématographique répond à Escape Room: Tournament of Champions. L’original de 2019 a trouvé les notes du public et des critiques presque identiques, nous devrons donc simplement voir si la suite fonctionne de la même manière. Et peut-être plus important encore, combien d’argent Escape Room 2 gagne au box-office.

Escape Room: Tournament of Champions sortira en salles le 16 juillet. En attendant, consultez les dates de sortie des films 2021 pour planifier votre prochaine expérience cinématographique.